Bego foi condenado no Grão-Ducado por abuso sexual de crianças.

Nesat Bego. Criminoso mais procurado do Luxemburgo foi detido na Bélgica

Ana Patrícia CARDOSO Bego foi condenado no Grão-Ducado por abuso sexual de crianças.

A Europol confirmou a prisão de Nesat Bego, de origem sérvia, na Bélgica. O homem de origem sérvia, nascido a 25 de Julho de 1978, tinha sido condenado em 2019, pela Divisão Penal do Tribunal Distrital do Luxemburgo, a cinco anos de prisão por ter cometido crimes de agressão sexual a crianças, em 2016.

A operação da Europol deste Outono intitulada "Alguns dos agressores sexuais mais perigosos da Europa" foi lançada a 27 de outubro e Bego estava na lista como o criminoso mais procurado do Luxemburgo.

A agência europeia de polícia divulgou fotos e informações sobre os suspeitos e condenados por agressões sexuais, com a polícia de vários países a pedir a ajuda do público para localizar estes fugitivos.

Apenas dois dias após o início da campanha, Bego encontrou-se às autoridades luxemburguesas, contactando a Unidade de Busca de Fugitivos do Serviço de Polícia Judiciária no Luxemburgo, a 29 de outubro. Na altura, estava na Sérvia.

A 12 de Novembro de 2020, Nesat Bego deixou a Sérvia para ser transferido por avião para Bruxelas onde foi detido pela Polícia Federal Belga.

O Ministério Público em Bruxelas foi notificado desta detenção. O Serviço de Execução de Sentenças do Ministério Público enviará o mandado de captura europeu às autoridades judiciais belgas com vista à entrega de Nesat Bego que será encaminhado para o Centro Prisional do Luxemburgo em Schrassig.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.