Nem senhor, nem senhora. Japan Airlines adota neutralidade de género

AFP Acabou-se o "senhoras e senhores" nos voos da Japan Airlines (JAL). A companhia aérea japonesa anunciou que os anúncios a bordo dos aviões e nos aeroportos serão neutros no que toca ao género a partir de 1 de outubro.

"A JAL vai banir expressões de género e usará saudações neutras como "bom dia" ou "boa noite", disse um porta-voz da empresa à AFP na segunda-feira. O anúncio diz respeito a outras línguas para além do japonês, já que nesta última o vocabulário normalmente utilizado já é neutro em termos de género, explicou o porta-voz. Esta decisão é inédita entre as companhias aéreas japonesas.

A ANA Holdings, concorrente da JAL, por seu lado, assegurou à AFP que iria "estudar a questão à luz das opiniões dos clientes". Recentemente a Japan Airlines alterou os seus regulamentos para que os casais do mesmo sexo possam beneficiar das mesmas taxas preferenciais que as famílias heterossexuais.

Apesar de o casamento entre pessoas do mesmo sexo não ser legalmente reconhecido no Japão, o governo tem alargado gradualmente a proteção a lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros nos últimos anos. No entanto, a comunidade LGBT tem vindo a fazer campanha há vários anos para um maior reconhecimento dos seus direitos no país.

No ano passado, 13 casais do mesmo sexo processaram o governo japonês, alegando que a recusa do executivo em reconhecer as suas relações era inconstitucional.

