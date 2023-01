Polícia revela mais assaltos a casas e instituições ocorridos no fim-de-semana de passagem de ano, um dos quais à escola primária em Erpeldange-sur-Sûre e ao clube de Lorentzweiler.

Nem escolas e clubes de futebol escaparam à vaga de assaltos no Luxemburgo

À polícia continuam a chegar queixas de assaltos a residências, escolas e instituições ocorridos na passagem de ano. Além dos nove furtos a residências relatados no primeiro dia do ano, igual número de relatos foi feito à polícia na segunda-feira, o que significa que ocorreram, pelo menos, 18 assaltos, a maioria na noite de réveillon.

Nem a escola primária de Erpeldange-sur-Sûre escapou à vaga de invasões dos assaltantes, que partiram uma janela para entrar na escola, destruindo depois várias portas e prateleiras, como revela Claude Geis, burgomestre de Erpeldange, numa publicação no Facebook na segunda-feira. De acordo com a polícia, o assalto foi realizado no dia 1 ou 2 de janeiro, e na segunda-feira ainda se desconhecia o que teria sido roubado na escola.

Também as portas do clube de futebol local de Lorentzweiler foram arrombadas no dia 1 de janeiro por volta das 23h40, e o mesmo sucedeu no centro juvenil em Larochette, uma invasão que terá ocorrido entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Inúmeras residências assaltadas

Várias casas também foram alvo das investidas dos ladrões, que aproveitaram que os moradores estavam fora para as assaltar.

Isso mesmo aconteceu numa casa unifamiliar na rua de Dalheim, em Syren, em que a porta do terraço nas traseiras foi arrombada. Todas as áreas da casa foram passadas a fino pelos assaltantes que roubaram vários objetos de valor, incluindo joias e dinheiro, além de garrafas de bebidas alcoólicas. De acordo com a polícia, o assalto terá acontecido entre as 20h00 de 31 de dezembro e as 14h00 de dia 1 de janeiro. Na mesma rua, os assaltantes tentaram ainda invadir outra residência, embora sem sucesso, acabando por fugir.

Na rua Frederic Joliot-Curie em Esch/Alzette-Wobrecken, outra casa unifamiliar foi assaltada entre as 19h00 do dia 31 e as 02h00 do dia 1 de janeiro, tendo os assaltantes partido a janela da porta dos fundos para entrar.

Na rue Pierre Federspie,l em Luxemburgo-Rollingergrund, sucedeu o mesmo noutra residência, por volta das 10h00 do dia 31 de dezembro.

Outro roubo ocorreu entre o dia 26 de dezembro de 2022 e o dia 2 de janeiro, numa residência em Allée Saint Hubert, em Bridel.

Mais dois roubos foram relatados à polícia em dois apartamentos, um na rue Emile Lavandier, Luxemburgo-Hollerich, e outro na Boulevard Joseph II, na capital. Em ambas as situações os moradores estiveram ausentes das suas residências entre o dia 24 de dezembro e o dia 1 de janeiro, e as portas de entrada foram arrombadas.

Também um morador na rua de la Gare, em Bettemburg, descobriu que a sua casa tinha sido assaltada durante a sua ausência, entre os dias 18 de dezembro e o dia 1 de janeiro, comunicando o sucedido à polícia.

Todos estes assaltos estão a ser investigados, realça o relatório da Polícia do Luxemburgo.



