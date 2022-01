O casal de residentes em França transportava quase 300 litros de álcool. Já tinham sido apanhados outras duas vezes pela polícia.

Fronteiras

Nem à segunda multa deixaram de vir comprar bebidas ilegais ao Luxemburgo

Redação O casal de residentes em França transportava quase 300 litros de álcool. Já tinham sido apanhados outras duas vezes pela polícia.

Uma família do Sri Lanka residente em Paris continuou a vir comprar álcool ao Grão-Ducado para vender em França, apesar de já terem sido multados outras duas vezes pelas autoridades francesas.



Segundo a RTL, que cita o jornal francês Le Républican Lorrain, o casal e um filho de 26 anos, foram intercetados pela terceira vez pelas autoridades aduaneiras francesas com 176 litros de whisky, 90 litros de vodka e 30 litros de pastis em novembro de 2020 numa viagem do Luxemburgo para França.

Esta semana tiveram de comparecer no tribunal criminal de Thionville. O casal declarou ao juiz, através de um intérprete, que a compra de álcool nestas quantidades era para "uma festa" cujo filho seria o organizador. Segundo a RTL, a mulher declarou ainda desconhecer que a viagem era para comprar bebidas alcoólicas mais baratas, referindo apenas que se limitou a acompanhar o marido.



Os testemunhos não convenceram o juiz que condenou o homem e a mulher a uma pena suspensa de quatro meses. Punição igual teve o filho de 26 anos, que estava já identificado por roubo e violência. O casal foi ainda multado em 15 mil euros, valor calculado com base no valor do álcool transportado.



Esta é a terceira vez que a família é apanhada numa situação semelhante. Em fevereiro de 2020 o casal tinha sido intercetado pelas autoridades que lhes confiscaram 586 litros de bebidas alcoólicas numa viagem do regresso do Luxemburgo. E no ano passado foram igualmente condenados pelo transporte ilegal de 460 litros de bebidas alcoólicas, refere ainda a RTL.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.