Neimënster assinala Dia Internacional dos Direitos das Mulheres

É já a partir de 7 de março que a Abadia de Neimënster se "abre aos feminismos de todo o mundo". O objetivo é "abanar as ideias preconcebidas sobre as lutas das mulheres noutros continentes". A programação também se estende a dia 8.

Com uma oferta cultural diversificada, a Abadia de Neimënster decidiu juntar-se às comemorações do Dia Internacional dos Direitos da Mulher que se assinala já a 8 de de março. Com arranque marcado no domingo anterior, dia 7, o dia começa com um breve concerto oferecido pela pianista Eve Beuvens.

Antes da mesa redonda que pretende juntar "oradores de todo o mundo" para discutir as vitórias e as metas do feminismo, está prevista a exibição da série documental Women, produzida pela iniciativa Samusocial.

A iniciativa que a organização decidiu apelidar como "Mobilização intercontinental para o Dia Internacional dos Direitos da Mulher" tem como objetivo central "abanar as ideias preconcebidas sobre as lutas das mulheres noutros continentes" e, por isso mesmo, promete debruçar-se sobre a construção de uma solução comum que garanta a autodeterminação da mulher.

Considerado um exemplo na erradicação da diferença de género, o Ruanda vai estar em destaque através da exibição em streaming da produção "Learning feminismo from Rwanda", em português "Aprender o feminismo através do Ruanda".

No programa também estão incluídos relatos da da Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Nicarágua, Nova Zelândia, Filipinas, Irlanda e Namíbia. Na apresentação do programa, a organização destaca, de resto, que Neimënster se "abre aos feminismos de todo o mundo". O calendário está disponível aqui.

