A Caixa Nacional de Saúde e a Federação de Psicoterapeutas estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento.

Negociações para reembolsos da psicoterapia voltaram a fracassar

As discussões entre a Caixa Nacional da Saúde (CNS) e a Federação das Associações de Psicoterapeutas do Luxemburgo (Fapsylux), sobre o reembolso das consultas de psicoterapia voltam a estar bloqueadas.

Num comunicado esta quarta-feira, a Fapsylux dá conta de que, apesar da mediação, não foi possível chegar a um consenso.

A Federação acusa a CNS de ser a responsável por este fracasso, uma vez que não está disposta a rever as tarifas.

Para a Caixa Nacional de Saúde, as exigências tarifárias por parte da Fapsylux são elevadas e ultrapassam em 70% o atual valor que é cobrado aos pacientes.

Apesar de a profissão de psicoterapeuta ser reconhecida no Grão-Ducado, as consultas não são ainda comparticipadas. As duas partes estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento.



