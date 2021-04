O Luxemburgo cai três lugares no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa. Passa do 17.º para o 20.º lugar na classificação, elaborada anualmente pelos Repórteres Sem Fronteiras (RSF). Este é o pior resultado do Grão-Ducado neste ‘ranking’. Ainda há oito anos ocupava a 4.ª posição.

Índice mundial. Imprensa luxemburguesa menos livre em 2020

Manuela PEREIRA

2020, ano do início da pandemia de covid-19, fica assim marcado por menos liberdade por parte imprensa nacional.

Os Repórteres Sem Fronteiras destacam alguns factos, como a compra do maior grupo de comunicação social do país Saint-Paul pelo grupo belga Mediahuis que posteriormente recorreu a despedimentos coletivos, tendo prescindido de 20% da sua massa salarial. Ao mesmo tempo, o diário Lëtzebuerger Journal acabara com a edição em papel.

Por outro lado, o Governo encetou a reforma da rádio sociocultural 100,7, com vista a alterar os estatutos para criar um média público generalista e independente.

O relatório dos Repórteres Sem Fronteiras refere que os jornalistas tiveram “muitas vezes” dificuldades em obter informação relevante sobre a crise sanitária e a gestão política do Governo, durante as primeiras semanas da pandemia.

Os Repórteres Sem Fronteiras são categóricos: “a nível estrutural, a imprensa luxemburguesa é limitada na sua ação pela dimensão restrita de um país onde os seus interesses entram rapidamente em conflito com os dos decisores e agentes económicos”.



