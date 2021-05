A ajuda à Índia foi um dos assuntos discutidos na Cimeira Social da União Europeia, que decorreu este fim de semana, no Porto. O contributo luxemburguês já está a caminho da capital indiana, revelou o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Sociedade 2 min.

Índia. 58 respiradores oferecidos pelo Luxemburgo já estão a caminho do país

Os 58 respiradores que o Luxemburgo ofereceu à Índia para ajudar no combate à covid-19 estão prestes a chegar ao país.

Numa mensagem no Twitter, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, revelou que o Grão-Ducado forneceu ao Governo indiano "58 respiradores que se encontram a caminho de Nova Deli neste momento".



Este domingo, a Índia registou mais de 400 mil novas infeções de covid-19, pelo quinto dia consecutivo, e reportou mais de 4.000 óbitos diários, pelo segundo dia consecutivo, anunciou o Ministério da Saúde do país.

A ajuda à Índia e as vacinas contra a covid-19 foram alguns dos tópicos discutidos nas reuniões entre os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia, no âmbito da Cimeira Social europeia, que se realizou este fim de semana, no Porto, sob a organização da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Na mesma rede social, o primeiro-ministro luxemburguês fez um balanço das questões centrais da cimeira, considerando que a declaração adotada, este sábado, na reunião informal do Conselho Europeu é "um compromisso para uma recuperação inclusiva e sustentável".

"Os líderes [europeus] validaram uma série de objetivos para reforçar ainda mais a coesão social e reduzir as desigualdades até 2030: aumentar a taxa de emprego com empregos de qualidade, generalizar a aprendizagem ao longo da vida e reduzir a exclusão social", resumiu Xavier Bettel.

Os chefes de Estado e de Governo da UE comprometeram-se este sábado, na Cimeira Social do Porto, “a aprofundar a implementação” do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, defendendo que este seja um “elemento fundamental da recuperação” pós-crise pandémica.

“Estamos determinados a continuar a aprofundar a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais ao nível da UE e nacional, tendo em devida conta as respetivas competências e os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade”, defendem os líderes europeus na Declaração do Porto, citada pela Agência Lusa.

Na Declaração, os líderes europeus assinalam que, “à medida que a Europa se recupera gradualmente da pandemia de covid-19, a prioridade será passar da proteção à criação de empregos e melhorar a qualidade do emprego, onde as pequenas e médias empresas (incluindo as empresas sociais) desempenham um papel fundamental”.



A "transição digital, verde e justa" é outra das prioridades assinalado neste primeiro compromisso firmado este sábado.

