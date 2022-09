As candidaturas abrem a 11 de outubro. Os vencedores ganham um mês de viagens.

Sociedade 3 min.

Ano Europeu da Juventude

Nasceu em 2004? Pode ganhar um passe para viajar de comboio pela Europa

Telma MIGUEL As candidaturas abrem a 11 de outubro. Os vencedores ganham um mês de viagens.

Este é o oficialmente o ano europeu da juventude e, por causa disso, há bónus especiais para quem pode beneficiar do estatuto de jovem. A União Europeia vai oferecer a possibilidade de conhecer países, viajando de comboio, para jovens de 19 anos.

As candidaturas abrem na terça-feira 11 de outubro ao meio-dia (hora do Luxemburgo) e fecham na terça-feira, 25 de outubro, também ao meio-dia. São 35 mil passes gratuitos que o programa DiscoverEU põe à disposição dos jovens que nasceram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2004 e que queiram viajar de comboio na Europa, sem terem que pagar os preços ainda altíssimos deste meio de transporte.

O programa está aberto aos cidadãos e residentes de todos os países que fazem parte do programa Erasmus+. Ou seja, os 27 países da União Europeia e as suas regiões ultraperiféricas e os países terceiros como a Islândia, a Macedónia do Norte, a Noruega, a Turquia e a Sérvia.

Unsplash

O que é preciso fazer?

A candidatura é feita aqui e abre a 11 de outubro, tendo os candidatos que responder a um breve questionário e fazerem prova, através do número de identificação, de que preenchem as condições. Quem conseguir obter o passe poderá usá-lo ente 1 de março de 2023 e 29 de fevereiro de 2024, ou seja abrange o período de férias de verão, e estende-se para além disso, durando um ano.

Para muitos jovens, a experiência coincide com a transição entre o ensino secundário e o universitário, ou ainda, visto de outra forma, a entrada na vida adulta.

De acordo com a explicação no Youth Portal, os vencedores irão, por norma, viajar de comboio (2021 foi o ano europeu da ferrovia), mas outros meios de transporte não estão excluídos, tais como ferries e autocarros, “quando necessário, e tendo em conta questões ambientais, de horário e distância”. O transporte de avião também é válido, para poder assegurar que os jovens que vivam em áreas remotas ou em ilhas tenham acesso a este “prémio”.

Recorde-se que são elegíveis também os habitantes de zonas ultraperiférica de países europeus como, por exemplo, os territórios franceses das caraíbas, Saint- Martin ou Guadalupe, e países associados da UE como a Islândia e a Noruega. E, também, os residentes nas ilhas portuguesas dos Açores e da Madeira (que terão a ligação aérea ao continente garantida).

Traz um amigo, ou mais quatro, também

O passe pode ser usado para um dia ou para um mês completo. E não é necessário que a viagem seja solitária. O candidato pode reunir mais quatro

amigos, desde que eles reúnam as condições obrigatórias (ter nascido em 2004 e pertencer a um dos territórios Erasmus +). Há ainda um grupo no Facebook onde se pode trocar informações DiscoverEU Facebook Group . Após a seleção, os vencedores serão apoiados pelas agências nacionais do Erasmus+.

Cartão de desconto para jovens. No Luxemburgo também funciona

Há ainda um cartão de desconto para jovens com menos de 31 ou 26 anos (depende do país a idade até à qual se beneficia), e não é necessário ser-se estudante. O cartão é válido por um ano e custa 14 euros. Por exemplo, no Luxemburgo, há descontos em 10 restaurantes, em lojas e institutos de beleza, subscrições mais em conta para ginásios e spas, e em alguns operadores de turismo. Pode consultar-se aqui as ofertas disponíveis e as condições em vigor.

