NASA vai desviar asteroide em missão de "defesa planetária"

Uma nave da NASA irá cair deliberadamente na superfície de um asteroide. O objetivo? Desviar a sua trajetória. A descrição lembra o filme Armageddon, com Bruce Willis, mas desta vez a missão é real.

Descrita como uma "defesa planetária", trata-se de um ensaio para cenários futuros e a agência espacial quer estar preparada. "Não queremos estar numa posição em que um asteroide se dirige para a Terra e vamos testar esta técnica pela primeira vez", disse Lindley Johnson, do Departamento de Defesa Planetária da NASA.

A missão DART parte no dia 23 de novembro às 22.20h, hora local. Dez meses mais tarde, a nave atinge o alvo a 11 milhões de quilómetros da Terra.

O impacto irá projetar toneladas resíduos mas "não vai destruir o asteroide, vai apenas dar-lhe um pequeno abanão", disse à AFP Nancy Chabot, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, que está a liderar a missão em parceria com a NASA. Desta forma, "se um dia for descoberto um asteroide em rota de colisão com a Terra (...) teremos uma ideia da força que precisamos para que este falhe a Terra", explicou ainda Andy Cheng, da Universidade Johns Hopkins.

O custo total da missão é de 330 milhões de dólares. Se o teste for bem sucedido, "pensamos que esta técnica poderia fazer parte de uma 'caixa de ferramentas', que estamos a começar a preencher, para desviar um asteroide", disse Johnson. "A estratégia é encontrar estas técnicas não apenas anos, mas décadas antes de qualquer perigo de colisão".

Atualmente, conhecem-se cerca de 27 mil asteroides. O asteroide Bennu, que mede 500 metros de diâmetro, é um dos dois identificados no nosso sistema solar que representam o maior risco para o planeta, de acordo com a NASA.

