Os Estados Unidos querem criar um precedente porque não existe consenso internacional sobre os direitos de propriedade fora da Terra. Potências espaciais rivais Rússia e China estão a divergir de Washington.

NASA fecha contratos para comprar pó lunar e um deles é... por um dólar

Os Estados Unidos querem criar um precedente porque não existe consenso internacional sobre os direitos de propriedade fora da Terra. Potências espaciais rivais Rússia e China estão a divergir de Washington.

A agência espacial norte-americana adjudicou na quinta-feira contratos a quatro empresas que se ofereceram para recolher amostras de solo lunar a preços que variam entre um e 15.000 dólares, documentos que visam principalmente impor um precedente legal para a exploração de recursos extraterrestres pelo setor privado.

«É bastante extraordinário que possamos comprar regolite lunar a quatro empresas por um total de 25.001 dólares», disse Phil McAlister, que é o responsável pelo programa na NASA.

Em troca do dinheiro, as empresas Lunar Outpost ($1), ispace Japan e ispace Europe ($5.000 cada) e Masten Space Systems ($15.000), serão responsáveis por fazer os seus próprios desembarques na lua, recuperar dezenas ou centenas de gramas de amostras, fotografá-las e transferir a propriedade para a NASA.

As empresas pilotarão os seus robots de recolha em missões já planeadas, financiadas por outras entidades que não a NASA, que aterrarão na Lua em 2022 e 2023.

Empresa luxemburguesa vai trabalhar com a NASA em programa lunar A empresa privada luxemburguesa Ispace Europe é uma das quatro companhias selecionadas pela agência espacial norte-americana, NASA, para participar no programa Artemis, com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na Lua, em 2024.

O retorno das amostras não é esperado nesta fase, uma vez que o principal objetivo é realmente iniciar uma nova fase de exploração espacial, onde o setor privado participa na exploração de minerais e outros recursos, tais como água, para viver e produzir combustível fora da Terra - tudo isto com protecção legal.

Os Estados Unidos querem criar um precedente porque não existe consenso internacional sobre os direitos de propriedade fora da Terra. Potências espaciais rivais Rússia e China estão a divergir de Washington.

O tratado espacial de 1967 é vago: apenas proíbe a apropriação nacional por «proclamação de soberania ou por uso ou por qualquer outro meio».

Os americanos não querem realmente plantar uma bandeira em novo território. Mas os Estados Unidos disseram no que chamaram os acordos Artemis que se reservaram o direito de criar «áreas seguras» para proteger atividades num corpo celestial.

Artemis é o regresso ao programa da Lua, com dois astronautas programados para estar na Lua em 2024. Mike Gold garantiu que estas novas atividades seriam realizadas «em conformidade com o Tratado do Espaço». «É importante para a América ser um líder não só tecnologicamente, mas também politicamente», afirmou.