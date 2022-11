O crime terá acontecido em agosto e o suspeito, um homem de 35 anos, foi agora detido pelas autoridades franceses.

Nancy. Homem de 64 anos encontrado morto em parque de encontros sexuais

Um homem de 64 anos foi encontrado morto, em agosto passado, num parque conhecido para encontros sexuais, em Nancy, Meurthe-et-Moselle.

As autoridades francesas detiveram esta semana um suspeito, 35 anos, que está acusado de homicídio voluntário. O homem vivia numa casa perto do local onde o corpo foi descoberto e é conhecido da polícia "por atos de violência" ligados à toxicodependência. O que permitiu a sua captura terá sido a correspondência do ADN encontrado nas roupas da vítima e debaixo das unhas.

De acordo com a narrativa do suspeito, este foi abordado pelo homem mais velho para consumir cocaína "enquanto passeava". Acabou por aceitar mas sentiu-se mal e a vítima "aproveitou esta fraqueza para o forçar a fazer sexo oral". O suspeito empurrou-o, negando que era homossexual, e bateu-lhe "15 vezes" antes de "o deitar abaixo". Depois, fugiu com a carteira da vítima, que ainda estaria viva.

No entanto, o procurador da República, François Pérain, disse em conferência de imprensa que esta versão "levanta questões", uma vez que "não corresponde aos resultados forenses".

O corpo, descoberto por dois caminhantes num local "conhecido por encontros sexuais", "não apresentava vestígios de violência". Ainda assim, a autópsia revelou "uma fratura do osso hióide, no pescoço, que caracteriza um estrangulamento", explicou Pérain.

Casamento aberto

A vítima era um militar casado e reformado de 64 anos. A mulher disse à polícia que tinha conhecimento que o marido "mantinha práticas homossexuais de vez em quando", relatou o procurador público. De acordo com a investigação, a vítima tomava regularmente GHB (a chamada "droga da violação", mas também usada de forma consensual para dar mais estímulo ao ato sexual), entre outras drogas.

"Temos mais uma vez a demonstração da utilidade" da polícia judiciária "que nos permitiu avançar muito rapidamente" num caso que era "bastante complicado de resolver", concluiu Pérain.



