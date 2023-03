O que é preciso saber para passar no exame exigido aos candidatos à naturalização?

‘Sproochentest’

Nacionalidade. Maioria dos candidatos passa no exame de luxemburguês

A maioria dos candidatos ao ‘Sproochentest’, o exame de luxemburguês exigido aos candidatos à naturalização, passa na prova.

Segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Instituto Nacional de Línguas (INL), responsável pela organização do exame, no último ano letivo 3.395 pessoas inscreveram-se para o ‘Sproochentest’. Dessas, 94% compareceram no dia da prova e 67% passaram. No ano letivo anterior, 91% dos 3.142 inscritos foram a exame e 63% passaram.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

