Em todo o mundo, cães estão a ser treinados para detetar o cheiro das infeções por covid-19. Os resultados têm sido promissores, apesar de ainda não haver estudos de revisão de pares que concluam a eficácia dos animais na deteção do novo coronavírus. A equipa de treinadores de cães na Republica Checa relata uma taxa de 95% de sucesso na detecção de covid-19 em amostras de cheiro humano.

Sociedade 4 min.

Na República Checa treinam-se cães para detetar a covid-19

Em todo o mundo, cães estão a ser treinados para detetar o cheiro das infeções por covid-19. Os resultados têm sido promissores, apesar de ainda não haver estudos de revisão de pares que concluam a eficácia dos animais na deteção do novo coronavírus. A equipa de treinadores de cães na Republica Checa relata uma taxa de 95% de sucesso na detecção de covid-19 em amostras de cheiro humano.

Num centro de treino de cães construído dentro de um contentor de transporte marítimo localizado numa aldeia de montanha checa, Renda, Cap e Laky estão a ser postos à prova.

Cheiram seis recipientes, cada um contendo um pedaço de pano com cheiro de doentes com covid-19, dadores negativos, ou amostras falsas. "Lindo menino!" exclama Lenka Vlachova, uma treinadora que trabalha nos bombeiros de Praga, enquanto o jagdterrier Renda se senta para uma amostra, abanando a sua cauda.

A equipa de treinadores de cães está a trabalhar com o seu próprio ritmo e relatam uma taxa de 95% de sucesso na deteção de covid-19 em amostras de odor humano.

"O estudo foi concebido para verificar a capacidade dos cães para detetar covid-19 e gerar um método que permita a utilização de cães treinados no combate à pandemia", disse o chefe de projecto Gustav Hotovy à AFP.

"O método também deve funcionar com outras doenças, ainda mais letal que a covid-19", disse Hotovy. "No final, devemos ser capazes de detetar um grande número de pessoas num curto espaço de tempo com um cão treinado", afirmou, na aldeia nevada de Kliny, perto da fronteira alemã.

Vlachova disse à AFP que o primeiro estudo que confirma que os cães são capazes de detetar tecidos atacados por um vírus foi realizado nos Estados Unidos há cerca de uma década.

Gorilas do "Zoo" de San Diego testam positivo para o novo coronavírus O governador do Estado norte-americano da Califórnia anunciou hoje que dois gorilas do jardim zoológico de San Diego testaram positivo para o novo coronavírus.

"O vírus altera o tecido humano, afetando a assinatura perfumada da pessoa", explicou. Hotovy, um cinologista reformado cuja equipa começou a treinar os cães em agosto passado, disse que a assinatura muda "de tal forma que é imediatamente discernível para os cães".

As amostras utilizadas são obtidas apenas ao esfregar um pedaço de algodão contra a pele do paciente. A equipa tem então de garantir que a amostra está livre de vírus para evitar que os cães apanhem a doença.

Utilizando o mesmo método de amostragem, uma equipa finlandesa tem utilizado cães para testes no aeroporto de Helsínquia, relatando que os seus cães podem detetar o vírus com uma precisão próxima dos 100%.

Vlachova disse que os checos gostariam de trabalhar em conjunto com os finlandeses ou com equipas francesas e alemãs que trabalham em projetos semelhantes. Ao contrário dos seus pares ocidentais, a equipa checa trabalha no seu tempo livre e depende de escassos meios financeiros fornecidos por um fabricante local de comida para cães.

Segundo a revista científica Nature, em todo o mundo, os caninos estão a ser treinados para detetar o cheiro das infecções por covid-19. "Os treinadores de cães estão a reivindicar resultados extraordinários - em alguns casos, dizem que os cães podem detetar o vírus com uma precisão quase perfeita", aponta a publicação.

"Os cientistas envolvidos nos esforços sugerem que os caninos podem ajudar a controlar a pandemia porque podem examinar centenas de pessoas por hora em lugares movimentados, como aeroportos ou estádios desportivos, e são mais baratos de correr do que os métodos de teste convencionais, como a técnica de amplificação do ARN PCR. Mas a maioria destas descobertas ainda não foi revista ou publicada por pares, o que torna difícil para a comunidade científica em geral avaliar as alegações", explica Holly Else, autora na publicação científica.

Os investigadores que trabalham em testes virais mais convencionais dizem que os resultados iniciais dos grupos de cães são intrigantes e mostram promessa. Mas alguns questionam se o processo pode ser escalado até um nível que permita que os animais tenham um impacto significativo.

A cinóloga Katerina Jancarikova disse que o tecido afetado pelo vírus constituía "apenas um pequeno fragmento no cheiro geral, uma parte do puzzle dos cães". "É como procurar o Wally", disse ela, referindo-se aos populares livros infantis em que uma minúscula personagem em riscas vermelhas e brancas tem de ser encontrada em imagens de uma enorme multidão.

Jancarikova disse que qualquer cão pode ser treinado para a detecção desde que seja cooperante. Quando Vlachova levou Renda de volta à carrinha, Hotovy entrou no centro de treino com um gigante robusto schnauzer chamado Laky que farejava avidamente as embarcações, colocadas num padrão diferente, antes de identificar facilmente o positivo.

"Ele uma vez mostrou-se relutante em cooperar", riu-se, acrescentando que os cães mostraram a mesma resposta ansiosa quando se soltaram numa casa próxima, onde um hóspede que tinha testado positivo para covid-19 tinha ficado. "Saltaram imediatamente para a sua cama com a mesma reação alegre que mostraram sobre uma amostra positiva no centro", comentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.