Análises semanais permitem detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.

Nível de contaminação das águas residuais regista ligeira diminuição

Susy MARTINS Análises semanais permitem detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.

A presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais das estações de tratamento do país continua a registar níveis elevados, mas as últimas análises semanais dão conta de uma ligeira diminuição.

De acordo com o último relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), na semana entre 1 e 7 de março o nível de SARS-CoV-2 nas águas residuais continuava em níveis elevados, apesar de os investigadores terem constatado uma diminuição da presença do coronavírus mais recente nas águas. Uma diminuição que foi observada em todas as estações de tratamento do país.

As análises foram realizadas em 12 estações de tratamento. Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.