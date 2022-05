Desde o início de abril foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas em França. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

Sociedade 5 min.

Alerta

"Náuseas e tonturas". Picadas misteriosas em discotecas causam preocupação em França

AFP Desde o início de abril foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas em França. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

"Náusea", "tontura" ou uma dor aguda: dezenas de jovens em França relatam ter sido picados em discotecas ou festivais, situação que está a criar um clima de "psicose". As autoridades ainda estão a tentar determinar os contornos e a extensão do fenómeno. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

Desde o início de abril, foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas francesas, de acordo com uma fonte policial. São pessoas que são picadas com objetos pontiagudos como seringas e que relatam sentir náuseas ou tonturas.

A força policial militar francesa não quis comunicar números a nível nacional, explicando que a essa escala o fenómeno ainda não está suficientemente comprovado.

Questionado pelo Contacto, o Ministério da Saúde luxemburgês disse que "por enquanto nada se sabe" sobre casos deste género no país.

Mas a preocupação está a aumentar no país vizinho. De acordo com a AFP, decorrem várias regiões em várias regiões francesas, como por exemplo Rennes, Hérault, Isère, Haute-Garonne, Dordogne ou Loire-Atlantique.

A caminho de casa depois uma festa numa discoteca na Ile de Nantes, em meados de abril, Eloïse Cornut, 21 anos, sentiu "suores frios, náuseas, calafrios e tonturas".

A jovem esteticista sentiu-se melhor no dia seguinte, mas na semana seguinte, uma das colegas apontou uma marca de perfuração na parte de trás do seu braço. "Um ponto vermelho rodeado por um centímetro de diâmetro azul", descreveu Eloïse à AFP.

A jovem, que não consome álcool nem drogas, explica que só sai "de vez em quando ao fim de semana, nunca durante a semana". Por isso, associou "imediatamente" a picada à sua saída no sábado à noite. "Os meus colegas disseram-me para ir para o hospital. Fizeram uma análise ao sangue e aconselharam-me a fazer uma denúncia". Ela fê-lo no dia seguinte.

"Tenho de esperar mais cinco semanas para ser testada para o VIH. E isso deixa-me muito stressada", acrescentou.

Só em Nantes, foram comunicados 45 incidentes à polícia desde meados de fevereiro, de acordo com o Ministério Público. "Nenhum teste revelou a presença de GHB [droga associada aos abusos sexuais] ou outras substâncias tóxicas", disse o procurador Renaud Gaudeul à AFP, acrescentando que nenhum suspeito tinha sido detido.

É por vezes difícil provar a presença de uma substância: o GHB, por exemplo, é indetetável no sangue apenas algumas horas depois de ter sido tomado.

Noutro lugar em França, "as coisas diferem" no modus operandi destas agressões, disse uma fonte policial. Algumas poderiam, por exemplo, ser acompanhadas de agressões sexuais, enquanto outras não.

Os investigadores continuam ainda à espera dos resultados dos testes toxicológicos para ver se a substância administrada é a mesma.

Seringas ou alfinetes?

Num outro testemunho, em Roanne (Loire), uma mulher de 18 anos, que pediu anonimato, estava a celebrar o aniversário de um amigo numa discoteca no dia 22 de abril. Quando acompanhou um amigo à casa de banho, um homem tocou-lhe nas nádegas.

"Quando cheguei a casa, olhei para o espelho e vi um grande hematoma com um furo com um ponto vermelho no centro da minha nádega direita", disse à AFP. "Os amigos disseram-me que tinham notado um homem a olhar-me de perto, como se estivesse à espera de algo de mim".

O Ministério Público de Roanne abriu a 25 de abril, uma investigação por "violência com premeditação e administração de uma substância nociva com premeditação". A 28 foi aberta uma segunda investigação após ter sido apresentada uma queixa na quarta-feira por um jovem de 20 anos que disse ter sido picado no ombro no mesmo estabelecimento durante o fim de semana.

Os médicos do centro hospitalar de Roanne administraram tratamentos preventivos anti-HIV e anti-hepatite à mulher de 18 anos , disse o Ministério Público.

Os últimos relatos chegam do fim de semana passado. A época dos festivais começou no fim de semana passado no Printemps de Bourges. Após relatos de injeções em nove festivaleiros durante os concertos, o Ministério Público abriu uma investigação para "administração de substâncias nocivas".

A origem das mordeduras permanece desconhecida. "Não sabemos se são seringas ou apenas alfinetes, por exemplo", disse Agnès Bonjean, chefe de gabinete da autarquia de Cher.

"Foi muito doloroso", disse Noémie, 23 anos, que foi atingida "na coxa, até ao nervo ciático" em meados de abril, após uma noite num clube em Béziers (Hérault).

A jovem mulher, que prefere não dar o nome por razões profissionais, disse que foi levada para as urgências por amigos depois de se sentir indisposta, "com os olhos a recuar".

Em Béziers, no total, foram apresentadas 15 queixas, incluindo 14 só na noite de 17 para 18 de abril de 2022, disse o procurador Raphaël Balland à AFP na quinta-feira.



"Jogo doentio e perverso"

O presidente da filial noturna do principal sindicato de hotéis e restaurantes (Umih), Thierry Fontaine, denuncia um "jogo doentio e perverso" de agressores misteriosos que estão a criar uma "psicose" entre os jovens. Teme um impacto nos estabelecimentos que já sofreram com a pandemia.

"Falei na terça-feira com o chefe de uma discoteca do sudoeste de França. Tinham tido dois casos de picadas. Fizeram uma revisão completa. Apesar disso, no fim de semana passado tiveram uma queda de 50% na clientela", lamentou Fontaine.

Contactado pela AFP, o Ministério Público de Paris afirmou que, após a apresentação de queixas, seis investigações tinham sido abertas desde a semana passada na capital com base na administração de uma substância nociva.



Fred Bladou, responsável da associação Aides, que luta contra o VIH, considera que existe uma espécie de "exagero" em torno destes casos, mas lembra-nos que no caso de uma injeção a pessoa "deve ir diretamente para as urgências do hospital para ser testada".

O fenómeno não é novo na Europa: no Reino Unido, uma onda de testemunhos de estudantes que foram drogados por injeções em discotecas tinha rebentado no passado outono.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.