Não usar máscara já dá direito a despedimento em Berlim

Henrique DE BURGO

É uma medida radical. Berlim tornou-se no primeiro Estado (e cidade) da Alemanha a aprovar despedimentos para quem não usar máscara no trabalho. A medida, aprovada pelo Senado, surge na sequência do aumento das restrições do governo federal e da recente subida de contágios na capital alemã.

Segundo a imprensa local, o uso de máscara passa a ser obrigatório em escritórios e nos edifícios administrativos da cidade. Os locais abrangidos incluem espaços partilhados como a entrada e saída dos edifícios, corredores, cozinhas ou locais das fotocopiadoras. As exceções são os escritórios individuais e as atividades ao ar livre, desde que se respeite os dois metros de distância.

Além dessa imposição, a outra novidade são as sanções. Quem se recusar a acatar as novas ordens recebe uma advertência e em caso de reincidêcia poderá mesmo ser despedido, segundo as novas regras aprovadas pelo senado de Berlim.

As principais fontes de contágio no país vizinho são as reuniões familiares, encontros sociais e viagens ao exterior.

O Luxemburgo é ainda considerado pela Alemanha como zona de risco para viagens, o que poderá condicionar as entradas na fronteira alemã.



