Este fim de semana os relógios atrasam-se uma hora. O fim da mudança da hora na União Europeia estará para breve.

Não se esqueça, a hora muda este fim de semana

Este fim de semana os relógios atrasam-se uma hora. O fim da mudança da hora na União Europeia estará para breve.

Na madrugada de sábado para domingo os relógios vão atrasar uma hora. Isto é, quando forem três da madrugada, passarão a ser duas no Luxemburgo, pelo que dormirá mais uma hora. A mudança da hora coincide também com uma baixa das temperaturas, pelo que os dias mais curtos passam a ser também mais frios. Em setembro passado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, instou os países a decidirem se preferem acertar os relógios permanentemente pelo horário de verão ou de inverno.



Bruxelas quer que cada país comunique a sua decisão até abril do próximo ano. Idealmente, a última alteração de hora aconteceria a 31 de março, mas a Comissão admite também a modificação a 27 de outubro de 2019. A mudança da hora existe desde 1977 no Grão Ducado. Mas começou a ser aplicada em alguns países europeus a partir de 1973 com o objetivo de poupar energia, em resposta à crise do petróleo.



Os países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) já mostraram interesse em uniformizar a hora mas ainda não se sabe qual a preferência, se o horário de verão ou inverno. De qualquer forma, a última vez que se acertam os relógios será ou a 31 de março ou a 27 de outubro do próximo ano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.