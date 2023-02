No cinturão ultrareligioso do sul dos Estados Unidos há um bar de motoqueiros que nas manhãs de domingo se transforma em templo cristão. Os fiéis podem vir de fato de banho e trazer bebidas alcoólicas para o culto.

"Não importa se chegaste a rastejar ou ressacado". O bar na América que aos domingos é um templo

No cinturão ultrareligioso do sul dos Estados Unidos há um bar de motoqueiros que nas manhãs de domingo se transforma em templo cristão. Os fiéis podem vir de fato de banho e trazer bebidas alcoólicas para o culto. "Não importa se chegaste de carro, a pé, a rastejar ou se acordaste ressacado no bar. Aqui, toda a gente é bem vinda", diz o ministro da congregação.

(Ricardo J. Rodrigues, nos Estados Unidos)

A estrada que liga Pensacola, no extremo noroeste da Florida, a Mobile, no sul do Alabama, é conhecida no sul dos Estados Unidos como a Redneck Riviera, ou Marginal dos Campónios. De um lado do alcatrão vê-se a Costa Esmeralda, um dos mais generosos pedaços de praia que o Golfo do México ofereceu aos Estados Unidos. Do outro, sucedem-se igrejas atrás de igrejas atrás de igrejas. São templos adventistas, presbiterianos, batistas, evangélicos, metodistas. Estamos no cinturão bíblico da América – o "Bible Belt" que reúne as mais conservadoras posições do país.



Precisamente a meio do trajeto, no exato ponto onde os dois estados se tocam, fica o Flora-Bama. À primeira vista é um enorme bar de estrada, mas a família Tampary, que o construiu em 1964, não está para meias medidas e gosta de chamar-lhe "o bar de praia mais famoso dos Estados Unidos".

São bem capazes de ter razão. Os sábados à noite do Flora Bama são tão lendários que cantores como Chris Young, Kenny Chesney, JJ Grey e Neil Dover dedicaram-lhes composições – e um par delas chegaram ao topo das tabelas de música country. Num dos salões da casa, aliás, estão pendurados milhares de soutiens de mulheres que os decidiram tirar em noites animadas – e essas são quase todas. Por isso não, aqui não há grandes inibições.

Temos sempre 40% das pessoas a virem pela primeira vez. Mas o resto são fixos, estão sempre aqui. Richard Sullivan, ministro da Igreja do Culto Sobre As Águas

O Flora-Bama é templo de noctívagos, com certeza, mas também é templo religioso. Todos os domingos de manhã, a principal pista de dança transforma-se na Igreja do Culto Sobre As Águas – e em média 900 pessoas assistem por semana ao serviço religioso, sendo que em dias especiais chegam às oito mil.

"Fazemos isto há pouco mais de dez anos", diz Richard Sullivan, o ministro da Congregação. "E desde que começámos nunca parámos de crescer. Também temos emissões online e há sempre umas dezenas a seguir-nos. Mas nada se compara a vir aqui experimentar a fé. Raios me partam se alguma vez ouvi falar de outro lugar do mundo onde se fosse à missa num bar."

Os fiéis podem tomar um copo enquanto ouvem o sermão, e durante o serviço vai-se formando uma fila de gente que prefere rezar a Deus com uma cerveja na mão. "Na verdade, aquilo que vendemos mais aos domingos de manhã são Mimosas e Bloody Maries", explica Steve Connor, o rapaz que prepara os cocktails atrás do balcão.

Para a primeira bebida não precisa de usar o 'shaker', basta-lhe apenas misturar espumante com sumo de laranja. Para a segunda, sim, é preciso agitar a vodka com o gelo, o sumo de tomate e o tabasco – e o ruído ritmado da preparação parece sinal para a música que se vai ouvir ali a seguir, de louvor a Deus e Hossanas nas alturas.

São quase onze da manhã e a multidão ocupa todas as cadeiras disponíveis. Algumas pessoas preferiram ficar no exterior da tenda onde decorre o culto, ao menos assim podem fumar um cigarro e espraiar-se ao sol. Muita gente carrega uma bebida na mão, a outra vai comendo um gelado de baunilha com rum, kahlua e amaretto que é a bebida de assinatura da casa – o Bushwacker.

Um homem tropeça nos fios das instalações elétricas e derrama uma boa parte do copo no chão. Richard Sullivan, o ministro, ri-se. É vocalista e guitarrista da banda que daí a nada há de subir ao palco para interpretar a versão country dos mais religiosos cânticos. "O nosso primeiro pastor costumava dizer que não importa se chegaste de carro, a pé, a rastejar ou se acordaste ressacado no bar. Aqui, toda a gente é bem vinda", atira. E depois despede-se rapidamente, já falaremos. Ouvem-se os primeiros acordes e toda a gente se cala. É agora, a cerimónia vai começar.

Que avancem os pecadores

Deb Babcock e Joe Tulanowski, ela com 50 anos e ele com 54, vão na terceira cerveja. "Não estou habituada a beber de manhã, já estou um bocado tonta, meu", atira ela enquanto espeta uma palmada nas costas do companheiro. São ambos motards, mas não se conheciam antes desta manhã. "Demos um com o outro numa aplicação de encontros", conta Joe. "Fomos falando e acabei por convidá-la para vir à missa, para ela perceber que eu sou um tipo sério. Mas, pronto, também não sou assim tão sério. Quando o pastor acabar o serviço espero estar com uma valente bebedeira."

Arrumou cada um a sua Harley no parque de estacionamento e agora resolveram sentar-se do lado de fora da tenda, para poderem conversar e darem os dedos de conversa que bem lhes apetecer, porque lá dentro a música está alta que se farta e fica mal falar por cima do pastor quando ele começar o sermão. "Com esta idade, ninguém começa um romance sem bagagem nos ombros", diz Deb com meio sorriso, para logo a seguir se escangalhar numa gargalhada. "Mas pelo menos uma vez na vida vou poder dizer à minha mãe que conheci um tipo que me trouxe à Igreja no primeiro encontro."

A preocupação de Deb não é propriamente infundada. O Alabama, estado onde ambos vivem, é o mais religioso de todo o país. O Pew Research Center, principal referência nacional na investigação demográfica norte-americana, publicou o ano passado um estudo com sinais claros: aqui, o número de cidadãos que consideram a religião muito importante nas suas vidas ascendia aos 77 por cento.

Os números são mais baixos na Florida, mas semelhantes quando se limita a análise à região noroeste, que é precisamente onde fica o Flora-Bama. O evangelismo está aqui tão enraizado que, apesar destes estados venderem bebidas alcoólicas nos supermercados (e não apenas em lojas da especialidade, como quase todo o país), a sua compra está proibida aos domingos de manhã – é afinal dia de ir ao templo.

"Não é segredo para ninguém que estas terras têm uma rigidez moral tramada", admite Richard Sullivan, o ministro da Igreja do Culto Sobre as Águas. Sobretudo o Alabama, que tem uma longa história de segregação racial e supremacia cristã branca. "Estamos rodeados por uma ideia de igreja que não inclui, antes aponta o dedo, recrimina, condena o que é diferente. Se somos todos pecadores, porque é que nos pomos julgar os pecados uns dos outros?", pergunta-se Sullivan com um encolher de ombros. "É por isso que as pessoas se afastam da religião. Em vez de se sentirem acolhidas, sentem-se vigiadas e encurraladas", diz. "Que se dane essa atitude."

Foi por isso que ele e um grupo dos seus amigos decidiram fundar esta Igreja aqui. "Juntou-se malta que gostava de motas com pessoal da Igreja de Pensacola, mais os donos deste bar e mais alguns que eram doidos por música, como eu. E depois pensámos: e que tal fazermos uma coisa mesmo baril para toda a gente? Mesmo para aqueles que nunca vem à missa?" E assim nasceu um culto.

Os batismos acontecem na praia mesmo em frente ao bar – e na época de veraneio, que é o ano quase inteiro, há dezenas de banhistas que se juntam às cerimónias de forma espontânea. Podem aparecer assim mesmo, descalços e sem nenhuma camisola, que são recebidos de braços abertos. "Uma vez veio aqui parar-nos um camionista que tinha parado aqui ao lado em Orange Beach. Chegou aqui bem aviado, mas deu logo para perceber que isto tinha mexido com ele. Agora, reuniu um grupo de colegas e juntam-se todos para ver a cerimónia online juntos. De vez em quando, fazem um desvio enorme para vir de Atlanta até aqui juntar-se a nós", diz Sullivan. "Ele diz que é pela música, mas eu acho que é por causa da bebida fresquinha. Se Deus está em todas as partes, também há-de caber num copo de cerveja, ora bolas."

Só o amor triunfará, meu

Cada domingo, o pastor John McIntosh oferece dois serviços aos fiéis do Flora-Bama – um às nove, outro às onze da manhã. "Tivemos 450 pessoas no primeiro turno, no mínimo vamos ter o mesmo no segundo", contava minutos antes da liturgia. A festa haveria de arrancar com toda a gente de pé a cantar um clássico do Honky-Tonk, o country das terras mais profundas do sul: "And love will hold us together, make us a shelter to weather the storm. And I'll be my brother's keeper so the whole world will know that we're not alone."

Em português, isto dá qualquer coisa como: "E o amor vai manter-nos juntos, dar-nos abrigo para aguentar a tempestade. Guardarei o meu irmão para que todo o mundo saiba que não estamos sozinhos."

Apesar de terem sido distribuídos cancioneiros para o culto, a larga maioria dos fiéis conhece a letra de cor e salteado. No palco estão sete músicos, e Richard Sullivan segue ao comando do microfone. Há mais violas e baixo, teclas e bateria, também há uma pandeireta. A multidão comporta-se como se estivesse num concerto, de vez em quando aparece alguém com uma rodada para o grupo, toda a gente a rir-se como numa noite de copos – só que agora é manhã. A maioria da plateia é reformada e branca – os locais chamam-lhe 'Early Birds', gente que foge do frio do inverno e assenta arraiais nas praias de areia branca da Florida. "Temos sempre 40% das pessoas a virem pela primeira vez. Mas o resto são fixos, estão sempre aqui."

McIntosh é um tipo novo e bem parecido, veio vestido de forma simples: umas calças de ganga e uma T-shirt branca. Assome ao corredor central sem nunca subir ao palco – e mais tarde haverá de explicar que, quando o assunto é Deus, ninguém tem o direito a elevar-se em nenhum pedestal. Traz a mulher pela mão, April, que como ele tem 36 anos. Ele é treinador de futebol americano num liceu em Mobile, ela está em casa a tomar conta dos miúdos. "Eu só quero que eles aprendam a ter um coração aberto", conta no fim da cerimónia. "Não os quero fechados e de pedra, como tanta gente que vive aqui."

Nem por uma vez se ouve a palavra aleluia. Nem por uma vez arranca qulquer coisa que se pareça o gospel. Não é feita qulquer coleta de dinheiro – e McIntosh há de explicar mais tarde que, como os donos do Flora-Bama cedem o espaço à borla, não precisam de pagar renda e não precisam de dinheiro para nada. É só música e cerveja e um discurso sobre o amor.

O sacerdote conta histórias de tolerância no seu próprio casamento, lembra os colegas do dormitório na faculdade, tenta convencer a multidão de que cada pessoa presente tem uma opção. Ou és generoso, ou és um sacana. E o que deres ao mundo é o que vais receber de volta, afinal de contas.

A Igreja do Culto Sobre as Águas gosta de definir-se ecuménica e, na verdade, toda a gente que ali veio desaguar ascende de uma confissão diferente. McIntosh cresceu batista, Sullivan metodista, ambos os avós de Joe, o motoqueiro que trouxe Deb à missa no primeiro encontro, teve dois avós pastores – e ambos adventistas. No fim de tudo, quando a multidão começa a dispersar, o pastor pede a cada fiel que arrume a sua própria cadeira e toda a gente colabora. De repente, o Flora-Bama volt a ser o bar de paredes grafitadas que se tornou famoso em todo o país, e a tarde há de avançar para a noite e a noite há de ser louca, como são sempre doidas as noites aqui.

Joe e Deb, os motoqueiros, deixam-se ficar. Já não estão em condições de pegar nas Harleys, beberam bem mais do que a sua conta. Ele vem despedir-se com ela debaixo do braço, e beijam-se antes de falarem. "Já viste isto? Foi mesmo baril, meu", diz ele na tontura dos passos. "Agora estamos demasiado acesos e por isso vamos ali dormir uma sesta para a praia", explica ela. "É, vamos cumprir os conselhos do pastor", diz Joe desmanchado em riso, ainda com uma cerveja na mão.

"Não importa se somos ralé ou não, importa é sabermos como nos queremos por no mundo. E eu sei bem o que penso. Sei que só o amor triunfará, meu." E depois virou costas com a sua miúda, os dois felizes em direção ao areal.

