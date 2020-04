A “nova normalidade” tem de ser reconstruída nas ruínas das nossas velhas vidas.

Não há regresso ao normal

Nuno RAMOS DE ALMEIDA

A razão que não podemos voltar à idílica situação antes da pandemia é muito simples: o normal em que vivíamos produziu e vai voltar a produzir catástrofes deste tipo.

O que mais impressiona nesta crise não é a sua violência e as implicações que vamos sofrer durante décadas, mas o facto de que estava prevista há muitos anos. Não estou a falar de estar escrita nas estrelas e de ninguém ter dado por isso; mas de ter sido reiteradamente prevista, com todos os seus desenvolvimentos, por vários cientistas.

Em fevereiro de 2017, o fundador da Microsoft Bill Gates avisava: “preparem-se para uma pandemia”. Durante o seu discurso na Conferência de Segurança em Munique, 18 de fevereiro desse ano, o fundador da Microsoft alertou o mundo para a necessidade de se preparar para uma epidemia de dimensão mundial.

“Num momento em que os líderes mundiais estão, compreensivelmente focados no terrorismo e outras ameaças à segurança, um outro inimigo tem sido altamente negligenciado: a próxima epidemia”. Um mês antes garantia no seu site pessoal que a próxima tragédia era apenas uma questão de tempo: “ Os epidemiologistas dizem que um agente patogénico, transmitido pelo ar e propagando-se rapidamente, pode matar 30 milhões de pessoas”.

Hoje, já estamos em condições de responder en relação à data da tragédia, a questão agora é o que fazer depois do sucedido.

O filósofo alemão Hegel dizia que a filosofia estava sempre atrasada. A história com os seus feitos e tragédias acontecia antes e só depois os filósofos tentavam recolher e colar os cacos.

Sobre a pandemia, há duas ideias fortes que são avançadas: por um lado, filósofos, como o coreano Byung-Chul Han, defendem que “nenhum vírus é capaz de fazer uma revolução. O vírus afasta-nos e individualiza-nos. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. Cada um de nós apenas se preocupa com a sua própria sobrevivência”.

Para Byung o egoismo é apenas um dos problemas, o outro é como ficará a democracia depois do coronavírus. Afirma que dado o sucesso no combate à doença dos regimes autoritários, ajudados pelos big data e as novas tecnologias, o que podemos esperar é o alastrar do autoritarismo. Nos países ocidentais as pessoas vão mostrar-se dispostas a trocar a liberdade por aquilo que lhes dizem garantir uma maior segurança.

Por outro lado, há filósofos , como o esloveno Slavoj Zizek, que reconhecem o perigo desta abismo ditatorial, mas que apontam outra possibilidade de solução, para a vida, para além do capitalismo das pandemias.

Zizek reconhece, como disse Hegel, que “o único que podemos aprender com a história é que não aprendemos nada dela” e tem dúvidas que a epidemia nos deixe mais sábios. Mas para ele é claro que o vírus rompeu “o cimento das nossas vidas, causando não só uma imensa quantidade de sofrimento, mas também estragos económicos possivelmente piores que a Grande Depressão [1929]”.

A “nova normalidade” terá ser que ser construída nas ruínas das nossas velhas vidas. “Temos que colocar a seguinte questão: o que está errado com o nosso sistema para termos sido apanhados sem estar preparados para uma catástrofe, apesar de termos sido alertados, durante anos, pelos cientistas?”

