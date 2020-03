As autoridades recomendam bom senso. Nem o abastecimento nem a distribuição dos supermercados portugueses estão em risco. Ir às compras é um ato de responsabilidade.

Sociedade 4 min.

"Não há razão para alarmismo". Correria aos supermercados pode criar problema que não existe

As autoridades recomendam bom senso. Nem o abastecimento nem a distribuição dos supermercados portugueses estão em risco. Ir às compras é um ato de responsabilidade.

Nada justifica a corrida aos supermercados que também em Portugal tem deixado as prateleiras vazias. Os avisos repetem-se desde que começaram a surgir nas redes sociais fotografias e vídeos do apocalipse.

Portugal dos pequeninos. pic.twitter.com/dy21PHKtOP — Inês Moreira dos Santos (@inesmorsantos) March 11, 2020





O surto coletivo é real aqui, galera fazendo a rapa no supermercado por conta do #Coronavirusportugal 🇵🇹 pic.twitter.com/ODOKaEX2By — T bigodi (@tais_filadelfo) March 11, 2020





Medo, “efeito de manada” e necessidade de poder ajudam a compreender e até a prevenir o fenómeno que, apesar de proporcionar uma sensação de aparente segurança individual pode prejudicar uma cadeia de distribuição que continua a funcionar em pleno. Os avisos multiplicam-se. À excepção de álcool e produtos desinfetantes, não há risco nem ruptura de stock de produtos essenciais e, portanto, não há razão para alarmismo nem para o açambarcamento de produtos. Importa prevenir ou atrasar a infeção. Por todo o mundo, os chefes de estado estão anunciar o cancelamento de eventos com um grande número de pessoas para evitar o contágio rápido e indiscriminado. Correr para o supermercado pode ser o equivalente a correr para as salas de espera dos hospitais.

Depois dos sucessivos apelos “á responsabilidade” e das mensagens tranquilizadores do governo e da Associação Portuguesa de Distribuição, também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, se viu obrigada a reforçar que “a última coisa que queremos é que vá toda a gente aos supermercados”.

O que levar para casa?

Conservas, congelados e produtos de higiene continuam a ser os mais procurados. Mesmo esses não estão, para já, em iminência de desaparecer em Portugal com o setor a assegurar que “nos últimos dias a logística e a distribuição estão a adaptar-se para continuar a satisfazer as necessidades dos consumidores”.

A expressão “fazer contas à vida” nunca fez tanto sentido. Há que fazer as contas para perceber, primeiro, se existe risco real de isolamento ou quarentena, depois, quanto tempo durará e multiplicar pelas pessoas que estão em casa. No máximo o período de isolamento pode ser de 14 dias. Nesse período, almoço e jantar são 28 refeições. Quer isto dizer que, se mora sozinho, não precisa de comprar, por exemplo, conservas para trinta dias. Mesmo que tenha uma família de quatro ou cinco pessoas não precisa varrer as prateleiras de enlatados ou as arcas frigoríficas, antes evitar comprar produtos que se estraguem.

Marcada pelo início e pelo fim da II Guerra Mundial, a Alemanha fez um guia de ação “contra o pânico” que se mantêm atual para situações de crise: fazer um stock com alimentos que a família consumiria de qualquer forma, verificar os prazos de validade, arrumar as compras mais recentes na parte de trás do armário ou do frigorífico e saber que, se durante uma semana, o ser humano precisa de cerca de 14 litros de água para sobreviver, a água disponível deve variar consoante o tempo previsto de isolamento.

Alimentos secos como massa, arroz, pão, feijão ou lentilhas devem estar na lista de compras. Carne e peixe congelados, ovos, legumes frescos e congelados e laticínios desde que dentro do prazo fazem parte dos bens essenciais que deve assegurar. Quanto aos desinfetantes não entre em pânico. A OMS também recomenda que se lave as mãos ou com água e sabão e não apenas com produtos à base de álcool ou outra substância.

Redes sociais disseminam o pânico

Já há racionamento de produtos em alguns supermercados do Reino Unido para regularizar o fluxo anormal que deixou sem papel higiénico várias lojas na Nova Zelândia e em Singapura. Só na semana passada, os ingleses compraram mais 24 milhões de embalagens. Os números foram divulgados pelo diretor de operação do maior produtor de papel higiénico do país que pediu “calma”.

Lançado três semanas antes do início do surto de coronavírus, o livro Psicologia das Pandemias explica o fenómeno. “O papel higiénico transformou-se num símbolo de segurança, embora não impeça que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. É um mecanismo de proteção porque aumenta da sensibilidade de todos para o que é nojento”, explica o autor em entrevista à BCC. O fenómeno, diz, é agravado pela pandemia de medo que circula nas redes sociais. “As pessoas estão cada vez mais expostas a fotografias e a textos dramáticos. Há uma espécie de infodemia” que Steven Taylor associa à disseminação dos comportamentos irracionais.

“Efeito de manada”

Especialista em psicologia e neurociência, Andreas Kappes, estuda o impacto da incerteza no comportamento humano. Explica que “agimos de determinadas maneiras guiados por evidências sociais”.

Quer isto dizer que as pessoas observam as outras para saber como devem comportar-se. “Mais instintivo do que racional”, este tipo de comportamento mostra que o “medo também é contagioso” e que, confrontado com uma eventual alteração da rotina, o ser humano é guiado pelo chamado “efeito de manada”, deixando-se guiar.