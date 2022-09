O corpo de uma mulher desmembrada e de um cadáver masculino sem cabeça foram encontrados a poucos quilómetros de distância e com dois dias de diferença.

Crime

Não há ligação entre os dois corpos descobertos em Meurthe-et-Moselle

AFP O corpo de uma mulher desmembrada e de um cadáver masculino sem cabeça foram encontrados a poucos quilómetros de distância e com dois dias de diferença.

Os dois corpos descobertos recentemente em Meurthe-et-Moselle, o de uma mulher desmembrada e o de um homem decapitado, não têm qualquer ligação entre si, disse esta sexta-feira o procurador de Nancy, François Pérain, excluindo a possibilidade de um "assassino em série".

Os corpos foram descobertos com alguns dias de intervalo, a cerca de cinquenta quilómetros um do outro, levantando suspeitas de uma possível ligação entre as duas mortes.

O corpo mutilado da mulher descoberto a 19 de setembro, em Mont-Saint-Martin, perto de um edifício abandonado indica um provável homicídio. Já o cadáver sem cabeça descoberto na floresta de Moyeuvre-Grande, em Moselle, poderá ter sido suicídio, disse Pérain.

"A morte do homem data de junho e o seu corpo, reduzido a um esqueleto, foi obviamente alterado por animais selvagens", o que explica a "ausência de cabeça", segundo o procurador. "Este caso (...) nada tem a ver com a descoberta do corpo desta mulher".

Os resultados da autópsia ao corpo da mulher, que tinha entre 20 e 35 anos, não revelaram quaisquer vestígios de ferimentos de bala ou violência sexual. Terá morrido "nas 24 horas" antes de o corpo ser encontrado, mas foi "desmembrado noutro lugar", segundo o magistrado. A análise de ADN está em curso.

As hipóteses de um feminicídio ou o assassinato de uma prostituta morta na vizinha Bélgica ou no Luxemburgo estão a ser consideradas. "Uma dúzia de investigadores criminais estão a trabalhar a tempo inteiro nesta investigação", que promete ser "longa e difícil", disse Antoine Baudant, chefe da polícia judiciária de Metz, que está à das investigações.

Foi criada uma linha direta para quem tiver informações sobre os crimes. (0390231300).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.