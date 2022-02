Há muito tempo que não se via um Pedro Almodóvar politizado. Como diz uma das personagens no seu último filme: "É hora que te inteires em que país vives".

Não há história muda

Raquel RIBEIRO Há muito tempo que não se via um Pedro Almodóvar politizado. Como diz uma das personagens no seu último filme: "É hora que te inteires em que país vives".

Poucos realizadores me tiram da cama por estes dias. Almodóvar está nessa curtíssima lista. Não porque não me irrite solenemente, mas porque sei que vou sempre, ougando, como uma espectadora que sofre de síndrome de Estocolmo: ele é mestre do melodrama, da manipulação, ata-me, eu sou a sua presa fiel.

Sei que me manipula, que me faz chorar como uma Madalena, mas ainda assim não o perco porque vou estar ali agarrada aos vermelhos, ao claro-escuro, aos silêncios, aos espaços fechados, corredores. Ou, como no seu último filme, "Mães Paralelas", cozinhas e quartos de bebé. Pega numa xaropada de argumento de uma qualquer mexicanada e consegue transformar em planos de filmes saídos de um Hitchcock ou de cinema clássico de Hollywood.

Rapidamente, o argumento: duas mães solteiras conhecem-se no hospital, prestes a dar à luz. Uma de meia-idade (Penélope Cruz, nomeada para o Óscar de melhor actriz) não se arrepende; a outra, adolescente (Milena Smit), está cheia de medo. As duas estabelecem um forte laço e confrontam os desafios da maternidade. Retirei da Wikipedia, juro, e está perfeito: é mesmo assim, e, claro, qualquer leitor olha para este argumento nível novela da Globo e ri-se. Eu também me ri, até houve um momento em que ah, Pedrito, já vamos a mais de meio destas mães-à-beira-de-um-ataque-de-nervos e ainda não sucumbi à lei do desejo.

Como é que um argumento assim aguenta a tensão, as lágrimas, o plot, as duas mulheres, as duas crianças, a maternidade, os pais ausentes? Para onde vai, além do banal melodrama manipulador com um poquito de suspense criminal, numa ode às mulheres e ao feminino 23 filmes depois? Vai para Espanha, de onde Almodóvar nunca saiu, e em que, em "Mães Paralelas", se assenta exemplarmente diante da Lei da Memória Histórica e do confronto com a Guerra Civil espanhola (1936-1939).

Um sub-argumento emerge logo de início, porque um dos pais ausentes é arqueólogo forense (aquelas profissões precárias a recibos verdes que dão muito jeito na hora de reivindicar feitos históricos) que trabalha na abertura de valas comuns da Guerra Civil.

Uma 'dívida moral', diz Almodóvar, que a sociedade espanhola tem para com estas famílias. Um país inteiro debaixo da terra que é preciso lembrar que existe.

A Lei da Memória Histórica em Espanha é de 2007 e, nela, "reconhecem-se e ampliam-se direitos e estabelecem-se medidas a favor daqueles que sofreram de persecução ou violência durante a Guerra Civil e a Ditadura" franquista (até 1975). Na verdade, esta lei rechaça a Lei do Esquecimento, seguida da Lei da Amnistia para os crimes do franquismo (1975-1977), o pacto de silêncio que se impôs em Espanha perante a ditadura e o fascismo após a morte de Franco, e que "absolveu" dos seus crimes todos os colaboradores da ditadura.

A lei obriga a que se retirem do espaço público celebrações do franquismo e da Guerra Civil. E permite pela primeira vez às vítimas e suas famílias (republicanos, sindicalistas, comunistas, anarquistas – ou simplesmente acusados de o ser, e mortos por isso) reivindicarem direitos, heranças, aberturas de valas comuns, encontrar os seus mortos, fazer as pazes com o passado amputado. Mais de 140 mil continuam desaparecidos.

Não é por acaso que "Mães Paralelas" cita, em epílogo, ao escritor uruguaio Eduardo Galeano: "Não há história muda. Por muito que a queimem, por muito que a rompam, por muito que a mintam, a história humana nega-se a calar-se a boca." Das centenas de valas comuns por toda a Espanha, milhares de pessoas gritam de boca aberta à espera de justiça histórica. Uma "dívida moral", diz Almodóvar, que a sociedade espanhola tem para com estas famílias. Um país inteiro debaixo da terra que é preciso lembrar que existe.

Assim também gritam estas mães paralelas, afinal, eco de duas Espanhas em paralelo, vidas paralelas, e milhares de mães, tias, avós, filhas, irmãs, um século inteiro vivendo num mundo que lhes foi negado, em paralelo, à espera dos seus mortos.

(Autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

