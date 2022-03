Por estes dias, na Ucrânia, os homens não têm a sorte danada de poder amuar porque as filhas estão a ter manhãs difíceis. Os pais não têm a sorte danada de as levar à escola ou de as ir buscar no final da tarde, de olhar para os dentes de leite delas e garantir que estão bem lavados ou de lhes fazer festinhas nas costas para as adormecer.

Não há birras em Kiev

Na manhã da véspera de Carnaval, despedi-me da minha filha mais velha com um "até logo" seco e um gesto com a cabeça na direção das escadas que ela se preparava para começar a descer em direção ao grande portão verde da escola. A irmã já tinha entrado, uns minutos antes, e ali estava eu e um Harry Potter de cabelo comprido, sem ninguém por perto a não ser a auxiliar que nos mirava a uns metros. Suficientemente longe para nos reservar alguma privacidade porque sentia uma tensão diferente do habitual naquele pai e naquela filha, suficientemente perto para receber a criança e lhe perguntar se estava tudo bem.

Naquela manhã, a insegurança da Carolina em relação ao disfarce deixou-a impotente perante as aflições que a tomaram. E se os meus colegas gozarem? E se a peruca cair? E se esta ideia que parecia espetacular ontem for apenas parva hoje? E se as outras fantasias forem muito mais giras do que a minha?

As dúvidas eram muitas mas o tempo para sair de casa era pouco. E, inevitavelmente, a paciência chegou a nada. Depois de muita escuta, algumas tentativas de empoderamento falhado e umas doses de confiança que se revelaram insuficientes, veio a birra, o choro, a discussão.

Tudo normal para quem tem filhos pequenos? Tudo normal para quem tem a sorte de ter filhos pequenos... por perto.

E então ali estávamos nós, à porta da escola, o adulto que já tem idade para não amuar e a criança que estava a ter uma manhã difícil, com uma peruca numa mão e uma varinha mágica na outra, à espera que alguém gritasse "obliviate!", o feitiço ideal do pequeno Harry para fazer esquecer aquilo. E para me fazer esquecer a mim que estava a ser um perfeito idiota e que não havia birra, desgaste ou cansaço que justificassem não me despedir com o habitual abraço e um "gosto de ti".

É que, por muito desgastado que eu estivesse, nada paga isto: fui trabalhar e sei que as minhas filhas ficaram na escola. Ao fim da tarde sei que a mãe as foi buscar. Agora, enquanto escrevo, ouço-as a brincar no quarto ao lado. E sei que daqui a pouco vou ouvi-las discutir e depois brincar novamente.

E, se eu me levantar, sei que em menos de dez passos chego a elas e posso falar-lhes, tocar-lhes o cabelo, lembrar-lhes que devem lavar os dentes ou fazer-lhes festas nas costas para adormecerem. Se eu quiser, posso fazer tudo o que está negado a tantos pais, em tantos sítios.

Por estes dias, na Ucrânia, os homens não têm a sorte danada de poder amuar porque as filhas estão a ter manhãs difíceis. Os pais não têm a sorte danada de as levar à escola ou de as ir buscar no final da tarde, de olhar para os dentes de leite delas e garantir que estão bem lavados ou de lhes fazer festinhas nas costas para as adormecer. Por estes dias, na Ucrânia há mulheres e crianças durante horas e horas em pé, com a roupa do corpo, malas feitas à pressa e bonecos de peluche que dão uma ilusão de segurança e normalidade, à espera por um lugar num comboio que os leve dali para fora. Para longe da segurança e do conforto de sempre. Para longe do medo e da insegurança presente.

Por estes dias, na Ucrânia, há homens que dariam tudo por ter os filhos em birras à porta da escola em vez das lágrimas por se despedirem dos pais a fugir da morte e da guerra. Por estes dias, na Ucrânia, há pais e mães que nunca mais vão abraçar os filhos porque estes morreram. Porque alguém os matou.

Por este dias, a dois mil quilómetros do Luxemburgo, meio milhão de mulheres, crianças e velhos a pé, de carro, autocarro ou comboio já não estão na Ucrânia. Já cruzaram as fronteiras com a Polónia, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia e a Moldávia, muitos deles ao encontro de familiares que atravessaram a Europa para os recolher. Os pais, os irmãos, os avós entre os 18 e os 60 anos ficaram para trás e não sabem se vão viver, se voltarão a abraçar as filhas, as irmãs, as netas, se voltarão a poder dar-se ao luxo de tentar acalmá-las nas manhãs complicadas.

Na noite da véspera de Carnaval, em Lisboa, a quatro mil quilómetros de Kiev, pedi desculpa à minha filha por ter sido um palerma umas horas antes. E, não lhe disse, mas dei graças pelo privilégio que é poder ter manhãs difíceis.

