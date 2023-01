Chamámos-lhe bacalhau à Rodrigues.

A fava

Não há 1.001 receitas de bacalhau. Há 1.002

A tradição diz que na noite de Consoada os portugueses comem bacalhau. Em minha casa, durante anos, o prato da noite de Natal era servido cozido com grão, batatas, ovos e couves – tudo bem regado de azeite, vinagre, cebola e salsa. De há dez anos para cá, no entanto, mudámos a receita. Então agora temos o nosso próprio prato natalício. Se já todos ouvimos dizer que há 1.001 receitas de bacalhau em Portugal, acredito que em minha casa tenha nascido a 1.002ª. Este ano, finalmente, batizámos a iguaria. Chamámos-lhe bacalhau à Rodrigues.

Em dez anos, fomos afinando os detalhes, com o contributo de todos. Temos uma sorte danada em casa, que é o facto de toda a gente gostar de cozinhar. A minha mãe é a melhor chef do lar – para ela, a comida é verdadeiramente uma expressão de amor – mas calha que fui eu a trazer a nova receita para a mesa. Na versão final e aprimorada, cada prato leva uma posta do lombo assada em cima de chouriço e com uma crosta de amêndoa laminada. Tudo bem regado com azeite, claro. Acompanha com migas feitas de couve ralada, broa de milho e feijão frade. E um couli de pimentos vermelhos.

As tradições são importantes, mas quando as conseguimos transformar e atualizar estamos a garantir-lhes uma nova vida.

No primeiro ano havia meio ovo cozido em cada prato, mas a minha mãe notou que ele não fazia ali falta – era sabor que desequilibrava o prato e por isso retirámo-lo. O chouriço, que no início vinha no topo do bacalhau, passou a servir-lhe de cama por sugestão do meu irmão mais velho – e depois o meu pai acrescentou a ideia de lhe darmos uma fritura antes de ir ao formo, para que ficasse mais crocante.

As migas mantiveram-se relativamente inalteradas, ainda que tenhamos aprofundado a técnica de fritura da broa. E os pimentos, que o início servíamos assados e inteiros no prato, passaram a ser picados com a varinha mágica, o azeite e uma parte do chouriço onde fora cozinhado o bacalhau.

Digo-vos francamente que é uma delícia – por mais estranha que possa parecer esta combinação de bacalhau, chouriço e amêndoas. Mas, verdade, verdadinha, não foi exatamente o sabor que transformou este no prato de Natal da minha família. Foi o facto de todos nós lhe termos acrescentado algo, ou retirado alguma coisa que estava a mais, até ao ponto em que o sentimos perfeito. E agora ele é perfeito porque é nosso. Duvido que alguma vez regressemos à fórmula tradicional da Consoada, agora que temos uma receita que é só da nossa família.

As tradições são importantes, mas quando as conseguimos transformar e atualizar estamos a garantir-lhes uma nova vida. Muita gente não sabe que o próprio hábito dos portugueses comerem bacalhau no Natal é uma coisa relativamente recente. Sobretudo no norte do país, a tradição da Consoada era o polvo.

Um sociólogo da Universidade do Minho, Albertino Gonçalves, explicou-me uma vez que, depois da Guerra Civil Espanhola, a fome reinou em toda a Península Ibérica. E que o regime de Salazar tentou ordenar a produção alimentar, fomentando a produção de cereais no Alentejo, sardinha na costa e legumes na região Oeste, por exemplo. Nesse tempo, o país investia também numa enorme frota bacalhoeira – e o consumo de bacalhau começou a ser motivado pelo governo. Fiel amigo na noite de Consoada é então hábito com menos de um século. Mas, pelo menos lá em casa, arranjou-se maneira de fazer a tradição sobreviver.

(Grande Repórter)

