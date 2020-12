Sim, há quem coloque à venda na internet presentes que recebeu mas não gostou. Em França, 40% das pessoas já o faz. Mas, são capazes de contar a quem ofereceu a prenda?

Não gostou de um presente de Natal. É capaz de o vender?

Paula SANTOS FERREIRA Sim, há quem coloque à venda na internet presentes que recebeu mas não gostou. Em França, 40% das pessoas já o faz. Mas, são capazes de contar a quem ofereceu a prenda?

"Ah, gosto muito. Obrigada". Quantas vezes já o disse quando recebe presentes de Natal que, na verdade não gosta nada? Pois, ainda são raros aqueles que assumem o desagrado da prenda a quem a oferece.

E, se antigamente, estes presentes iam para o fundo do armário, hoje em dia são cada vez mais as pessoas que decidem dar um destino mais útil aos presentes de que não gostam. 40% dos residentes em França vende os artigos nas plataformas online ou está a pensar fazê-lo, de acordo com o barômetro anual realizado pela OpinionWay para a plataforma de e-commerce Rakuten, de compra e venda de artigos de segunda mão, em França.

E este ano há mais gente a admitir que vende ou está a pensar fazê-lo sobre artigos oferecidos, indica o estudo citado pelo jornal Le Figaro.

São os jovens entre os 18 e os 24 anos quem mais o faz, precisamente 57% dos inquiridos nesta sondagem. Já as pessoas com mais de 65 anos não têm essa coragem, isso mesmo admitiram 73% dos inquiridos.

“A revenda pela Internet é um fenómeno geracional. Os jovens estão mais atentos ao tema da ocasião. Além disso, muitos deles recebem produtos de alta tecnologia. Eles revendem então os seus modelos antigos ou os produtos que receberam em duplicado ” , explica Hélène Slamich, diretora de vendas da Rakuten França, ao Le Figaro.

Contudo, ainda são em maior número as pessoas que decidem dar um presente de que não gosta, sem compensação financeira, do que vendê-lo, e isso passa-se com 45% dos indivíduos da amostra de 1002 indivíduos.

Quem é capaz de contar a verdade?

Mais uma vez são os jovens entre os 18 e os 24 anos quem mais admite que oferece estes artigos mas também quem tem mais de 65 anos. Isto porque, com a generalização da revenda de artigos há quem não queira perder tempo a vendê-lo e esperar que alguém o compre, preferindo dar o presente indesejado, declara Hélène Slamich.

E seria capaz de contar a quem lhe ofereceu o presente que acabou por o dar ou vender? Pois, isso é muito mais difícil. Apenas 22% das pessoas admitem ser capazes de contar a verdade, informa este barómetro anual francês, realizado no final de novembro, deste ano.

