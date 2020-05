Durante sete minutos um polícia branco asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava algemado e deitado no chão. Revolta popular levou centenas às ruas num grito contra o racismo. Atenção: Imagens podem chocar os mais sensíveis.

"Não consigo respirar". A história de um homem que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia

Ana B. Carvalho

"Não consigo respirar. Por favor. Por favor." Foram várias as vezes que George Floyd, um afro-americano de 46 anos, repetiu o pedido de ajuda enquanto um polícia, de pele branca, o asfixiava apoiando-se num joelho. "Por favor, homem! Dói-me o estômago, doí-me a garganta. Dói-me tudo. Preciso de água, alguma coisa. Por favor, agente. Não me mate", suplicou, quase sem fôlego, George Floyd que estava algemado, deitado com a garganta pressionada contra o chão, enquanto outros três polícias observavam sem reagir. As pessoas que passavam pediam para que algo se fizesse "ponham-no dentro do carro", ouve-se num vídeo partilhado pelo The Guardian.

Se esta não fosse a era dos telemóveis, dos vídeos instantâneos e das redes sociais, talvez nunca se chegasse a saber a verdade sobre o que aconteceu no passado fim-de-semana nas ruas de Minneapolis, cidade do Minnesota, nos Estados Unidos.

O relatório da polícia sobre o incidente "foi curto e higienizado" escreveu o New York Times. Segundo o relatório, os policiais receberam uma chamada sobre "uma alegada falsificação". Floyd estaria no seu carro quando os agentes o mandaram sair.

A CBS News citou o depoimento da polícia onde está relatado que "depois de sair (do carro), resistiu fisicamente às autoridades. Os agentes conseguiram algemar o suspeito e notaram que ele parecia estar a sofrer de problemas médicos. Os oficiais chamaram uma ambulância", de acordo com a declaração. O homem faleceu pouco tempo depois, acrescenta o depoimento: "Em momento algum foram utilizadas armas de qualquer tipo por alguém envolvido neste incidente. As câmaras usadas pelo corpo estavam ligadas e activadas durante este incidente".

Porém, os transeuntes filmaram o ocorrido, os vídeos foram partilhados por várias redes sociais exigindo-se justiça pela morte de Floyd, que acabaria por perder a vida, sob custódia da polícia.



Algumas personalidades famosas que conheciam Floyd pessoalmente, como o rapper Reconcile e o artista de hip hop cristão Corey Paul expressaram publicamente, "antes que se altere a história", que o homem de 46 anos era ativo na comunidade, "uma pessoa da paz". "George Floyd era a definição do lema 'sê a mudança que queres ver'" escreveu Paul num vídeo em que Floyd comenta sobre as gerações mais novas e o quão violentas e "perdidas" estão nos Estados Unidos.

Numa conferência de imprensa, Jacob Frey, presidente da câmara de Minneapolis não conseguiu conter a emoção. "Tudo o que vi estava errado. Foi malicioso. Foi inaceitável. Não há nenhum cinzento ali". "Durante cinco minutos assistimos um agente branco a pressionar o joelho até ao pescoço de um homem negro", disse Frey. "Durante cinco minutos. Este oficial falhou no sentido humano mais básico", lamentou.



Protestos por justiça à morte de George Floyd, em Minneapolis, Estados Unidos da América Eric Miller// Reuters

Esta terça-feira, centenas de pessoas saíram às ruas de Minneapolis, muitos protegidos com máscaras faciais devido à crise de saúde provocada pela covid-19, para protestar no local em que Floyd foi agredido. Em vários cartazes liam-se as suas últimas palavras "Não consigo respirar". Segundo o The Guardian, em uníssono pediu-se que se processem os agentes envolvidos e em marcha chegaram até a uma das esquadras da polícia da cidade, onde as janelas foram danificadas e os carros-patrulha foram grafitados.



Nos media norte-americanos discute-se o que será que acontece quando ninguém está a filmar. Quantos relatórios policiais passam impunes? "Só este ano, as gravações de vídeo alteraram as narrativas oficiais de numerosos incidentes, levantando a questão do que poderia ter acontecido se não houvesse câmaras por perto", escreveu o New York Times.

