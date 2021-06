Cantor está "estável" e em observação, depois de realizar um cateterismo.

Música portuguesa

Tony Carreira sofre enfarte e está internado em Faro

Ana Patrícia CARDOSO

Tony Carreira, de 57 anos, sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência no Hospital de Faro, esta quarta-feira, avançou o Correio da Manhã.

Ainda não foram avançados mais pormenores do estado de saúde do cantor, mas o Observador avança que a assessoria do artista confirmou que este está "internado e bem de saúde".

O cantor está a exatamente um mês de voltar aos palcos. O próximo concerto, agendado para 23 de jlho, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, esgotou em 10 minutos.



EM ATUALIZAÇÃO.





