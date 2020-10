As autoridades revelaram que cerca de 70 obras dos museus Pergamon, Novo Museu, Galeria Nacional Antiga foram salpicadas com um líquido oleoso.

Museus de Berlim vandalizados. "Maior ataque à arte na Alemanha do pós-guerra"

As autoridades revelaram que cerca de 70 obras dos museus Pergamon, Novo Museu, Galeria Nacional Antiga foram salpicadas com um líquido oleoso.

A Ilha dos Museus de Berlim foi alvo de vandalismo e várias peças ficaram danificadas, confirmou a polícia alemã, nesta quarta-feira, 20. O ato, no entanto, parece ter ocorrido no dia três deste mês, segundo a imprensa local, mas só agora veio a público.

As autoridades revelaram que cerca de 70 obras dos museus Pergamon, Novo Museu, Galeria Nacional Antiga foram salpicadas com um líquido oleoso. Estamos a falar de sarcófagos egípcios, esculturas e pinturas em pedra do século XIX.

O jornal Die Zeit, citado pela edição alemã do Luxemburger Wort, aponta o incidente como "um dos ataques mais extensivos a obras de arte e antiguidades na história da Alemanha do pós-guerra".

O mesmo jornal fala da teoria revelada pelo teórico de conspiração alemão, Attila Hildmann, no seu blogue, em agosto, onde explica que o Museu Pergamon alberga o "Trono de Satanás", local onde são feitos sacrifícios humanos e violam crianças à noite", sendo o alegado centro da "cena satanista".



Já a publicação Tagesspiegel garante que todos os que visitaram os museus no dia três foram chamados com urgência pelo Gabinete de Investigação Criminal do Estado (LKA).



Património Mundial

A Ilha dos Museus faz parte do Património Cultural Mundial da Unesco desde 1999. O Museu Pergamon celebrou o seu 90º aniversário no início de outubro. O seu nome deriva da obra mais famosa que alberga, o Altar de Pergamon. Data do século II a.C. e fazia parte da residência dos poderosos reis de Pergamon, que criaram uma metrópole cultural no oeste da Turquia actual, baseada no modelo de Atenas. Pergamon atrai mais de um milhão de pessoas anualmente, em condições normais.





