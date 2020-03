Guterres pede para o coronavírus não desviar as atenções da emergência climática.

Mundo pode ultrapassar os 1,5º de aumento de temperatura em poucos anos

Telma MIGUEL Guterres pede para o coronavírus não desviar as atenções da emergência climática.

É provável que nos próximos quatro anos o planeta ultrapasse os 1.5 C de aumento de temperatura estabelecido no Acordo de Paris como limite máximo de segurança. Esta foi a previsão avançada hoje por Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, na apresentação do Relatório sobre o Estado do Clima em 2019, um estudo feito todos os anos desde 1993 e que serve de referência para o IPCC (Painel Internacional sobre Alterações Climáticas) e para as organizações científicas relativas ao clima.

Há cerca de 10% de hipóteses de até 2024 o mundo registar temperaturas médias globais superiores ao definido pelo Acordo de Paris, um valor que tem vindo a ser defendido pelos cientistas e ativistas do clima como a evitar a todo o custo.

Tendo em conta a tendência, “a temperatura global entre o ano de 2020 e o de 2024 deverá ser entre 1.06ºC e 1.62ºC superiores às temperaturas médias globais entre 1850-1900”, precisou Petteri Taalas, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

Quanto aos dados de 2019, no relatório final confirmam-se os dados provisórios divulgados em Madrid em dezembro do ano passado por ocasião da conferência anual do clima da ONU, a COP-25. Assim, 2019 foi o segundo ano mais quente desde que há registos (2016 foi o primeiro), tendo oficialmente atingido 1.1 C acima dos valores médios da era pré-industrial. Confirmou-se também que o período entre 2010-2019 registou-se como os dez anos mais quentes de sempre.

“As temperaturas a nível global estão a aumentar a um ritmo de cinco bombas de Hiroshima por segundo”, referiu António Guterres, secretário-geral da ONU. “A ameaça que temos mesmo à nossa frente é de uma magnitude e de um impacto global muito superior ao que estamos a assistir com a crise do coronavírus, na nossa sáude e no nosso bem-estar”, advertiu Petteri Taalas.

Na apresentação do relatório que foi feito também com contributos das várias agências da ONU, Taalas referiu que acontecimentos como a atual praga de gafanhotos no Quénia, na Somália e na Etiópia, que ameaça uma fome sem precedentes para toda a região, é provocada pela alteração dos padrões de chuva, diretamente derivado do aquecimento dos oceanos. Com a subida das temperaturas, a FAO, o braço da ONU para a alimentação mundial, prevê que nos próximos anos 8 milhões de pessoas sofram de fome.

“O ano de 2020 é fundamental para definirmos como vamos lutar contra as alterações climáticas. Não temos tempo a perder”, defendeu António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Guterres salientou ser fundamental acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis e que a ONU e a presidência da COP-26, que se realizará em Glasgow em novembro, estão em negociações com os países que são os maiores emissores de gases com efeitos de estufa – os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões planetárias - para fazerem uma transição energética rápida. “Não temos tempo a perder”, repetiu Guterres.

Muito dos impactos negativos já estão nas notícias em todo o mundo: “O aquecimento do Ártico e o aumento das temperaturas no Inverno na Europa. E os fogos florestais na Austrália e no Ártico. No ano de 2019, disse Taalas, foram batidos vários recordes, mas o que mais saltou à atenção dos cientistas foi a forma como “os incêndios no Ártico e na Austrália estão a causar enormes emissões para a atmosfera”. O outro ponto em destaque em 2019 é que “o aquecimento das águas dos oceanos tem levado ao surgimento de grandes furacões e ciclones”, resumiu. O aquecimento também levou ao aumento de casos de dengue, com mais de 2 milhões de casos nas Américas e 1.250 mortes.

“Continuando a trabalhar para controlar a propagação do coronavírus não nos devemos esquecer de continuar a lutar arduamente contra o aquecimento global”, sustentou António Guterres. O secretário-geral da ONU disse ainda que a COP-26 irá ocorrer em Glasgow como previsto, apesar do coronavírus. “Continuaremos a lutar para criar os compromissos dos estados para a neutralidade carbónica em 2050”.

Refira-se que houve rumores de que a COP-26 estaria em perigo na sequência de a sua primeira presidente ter sido despedida por Boris Johnson e por a propagação do coronavírus estar a impedir reuniões essenciais de preparação para o evento em novembro.

