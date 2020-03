Metros em Londres cheios e a vida como sempre. Nos cenários oficiais 318 mil a meio milhão de pessoas poderão morrer nos próximos meses.

Mundo de quarentena mas Reino Unido 'keeps calm and carries on'

Telma MIGUEL

A estratégia de "imunidade de grupo" do governo de Boris Johnson deixou o país sem indicações e a viver até hoje como se nada se passasse. A pandemia de Covid-19 está a cavar um abismo entre a União Europeia, o mundo inteiro e o Reino Unido de Boris Johnson. Não são apenas as velhas singularidades incómodas, como conduzir do lado errado, ou ter de trocar os euros por libras.

Enquanto o continente europeu entra em pânico, com milhões de cidadãos trancados em casa e a acolher instruções autoritárias dos seus líderes, as recomendações de Downing Street para os cidadãos britânicos têm sido apenas de 'keep calm and carry on' [mantém a calma e prossegue, na tradução portuguesa] . E, por isso, o Reino Unido mal começou agora a acordar para a nova realidade no planeta, ou seja, para o pesadelo. 'Business as usual' tem sido a forma de os cidadãos ingleses viverem o seu dia-a-dia, como se o que os distanciasse geograficamente dos europeus continentais fosse não um estreito canal, mas toda uma galáxia.

Raquel Cartaxo Serralha, trabalhadora estudante a fazer um mestrado em Educação em Londres, teve oportunidade de se dar conta das diferenças abissais, quando na semana passada foi a Portugal, onde "a prioridade está em proteger os mais carenciados e os idosos". Também cumpriu o "dever cívico de permanecer em casa isolada", sem poder confraternizar com a família e amigos, para regressar anteontem a um país em negação. "Foi um choque enorme voltar ao meu país de residência e ver que numa semana nada mudou. Foi-me pedido para continuar a ir trabalhar e ser assídua na universidade".

Como se nada se passasse. Raquel Serralha trabalha na National Gallery, museu estatal no centro de Londres, visitado por milhares de turistas. "Não entendo como é permitido, sem quaisquer medidas de restrição de números, continuarmos a receber turistas de todo o mundo. Vendo bilhetes para exposições com capacidade até 80 pessoas que partilham o mesmo espaço durante horas". No Reino Unido, diz, "a realidade é muito diferente de Portugal. Aqui a prioridade é a economia, e numa economia de serviço nem todos podem ficar em casa".

Sem instruções do governo, as universidade e escolas inglesas continuavam abertas, apesar de ter havido nos últimos dias várias vozes a pedir o encerramento, à semelhança do que está a acontecer em toda a Europa. Raquel Serralha também fez pressão: "Dentro das minhas capacidades cívicas e de senso comum tentei lançar uma petição para que na universidade que frequento, pelo menos, passássemos a ter aulas online. Este final de tarde tive de estar presente num seminário partilhado com mais 25 estudantes. Só no fim da sessão nos foi comunicado que a partir de quarta-feira as universidades terão aulas online. Uma opção que até agora só existia para alunos e professores que sentissem os sintomas". Com toda a liberdade de circulação, Raquel diz temer "pelos idosos que se vê na rua sem qualquer proteção" e que apenas foram "encorajados a se isolarem em casa e fazerem compras em horários irregulares".

Imunidade de grupo, sátira e falta de ética

Na semana passada, quando o líder do governo Boris Johnson se dirigiu aos cidadãos escolheu ser frontal: "Esta é a pior crise de saúde pública numa geração. Algumas pessoas comparam-na com a gripe sazonal, mas não é correto. Por falta de imunidade, esta doença é mais perigosa e vai espalhar-se mais". Ainda assim, mostrou-se bastante conformado com a devastação que o surto poderá fazer na população, sobretudo entre os mais velhos e os mais pobres. "Tenho que abrir o jogo: muitas famílias vão perder os seus entes queridos", referiu, no tom casual que lhe é próprio e fazendo uma analogia com a II Guerra Mundial e de como os ingleses foram heróicos e continuarão a sê-lo.

Até 16 de março ao fim do dia o surto de Covid-19 já tinha levado a vida a 55 cidadãos, mas milhares de outros óbitos, evitáveis, poderão acontecer perante a abordagem minimalista do governo. Segundo um documento da tutela dos serviços de saúde a que o jornal The Guardian teve acesso, a epidemia durará em contínuo até à próxima primavera. E poderá levar até 7,9 milhões de hospitalizações, num sistema de saúde já em caos, com até 80% da população a ser infetada. No documento secreto dirigido aos responsáveis do serviço nacional de saúde, prevê-se a morte de 318 mil cidadãos, numa estimativa mais otimista, ou até mais de meio milhão de pessoas, 531 mil.

A estratégia inglesa, única no mundo que conhecemos, foi apresentada e defendida por Patrick Vallance, o conselheiro científico do governo inglês. Consiste numa resposta criativa, ou pelo menos invulgar, e bastante diferente das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do exemplo de países que estão a debelar o surto, isolando populações. Baseia-se no conceito de "herd immunity"(imunidade de grupo, em português), um termo normalmente associado ao efeito de uma vacinação sistemática numa comunidade. "Se 60% das pessoas forem infetadas, significa que a população está imunizada. Se fechássemos tudo em quatro meses suprimíamos o vírus, mas voltaríamos a ter um pico no inverno, que é mais comprido, e seria ainda pior", disse Patrick Vallance. É basicamente a estratégia para os fogos florestais incontroláveis: deixar arder. Na altura, foi apresentada como ideia sensata deixar a sociedade a funcionar normalmente e a epidemia seguir o seu curso. O plano, embora sinistro, era permitir a progressão do caos e levar a uma espécie de darwinismo social, sacrificando os mais fracos. O epidemiologista William Hanage, professor em Harvard, sustentou, num artigo publicado no The Guardian, que quando o próprio e os colegas tomaram conhecimento da resposta britânica ao surto de Covid-19 pensaram tratar-se de uma sátira ou "fake news". Visto mais de perto, a estratégia assenta na profunda "falta de ética" de sacrificar deliberadamente cidadãos vulneráveis, considerou.

Conselhos e recomendações e um acordo de cavalheiros

Até 16 de março, as únicas recomendações do governo inglês têm sido para que as pessoas com sintomas entrem em isolamento e que a população em geral lave as mãos com frequência. Paulo Vieira de Andrade, 32 anos, e há sete a viver em Londres, também recebeu em Portugal recentemente o choque de se confrontar com uma realidade inimaginável. "Embora tenha amigos italianos que me contavam o que ia acontecendo só quando cheguei a Portugal e vi que havia um isolamento de quase toda a população é que percebi o que se passava. Foi um grande choque, mudou o meu mindset. Aqui as pessoas apenas lavam mais as mãos, mas os metros continuam cheios e está tudo a funcionar normalmente". Quanto ao "distanciamento social" que faz parte já do léxico de milhões no mundo inteiro, entrou ontem vagamente no discurso e nos comportamentos dos ingleses. "Mas como é possível fazer isso, se as pessoas continuam a trabalhar e os metros andam tão cheios que nem nos podemos mexer?", questiona o português que trabalha numa loja de vinhos em Holborn, cuja clientela são sobretudo advogados já com alguma idade e que continuavam a manter a sua atividade normal.

Na segunda-feira ao fim da tarde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com ar sereno anunciava o fim às viagens de pessoas para dentro e fora da União Europeia durante 30 dias, bem como deslocações não essenciais. Boris Johnson (que também esteve 'presente' na teleconferência) quase em simultâneo anunciou atabalhoadamente as suas medidas para debelar a escalada do Covid-19. São elas as recomendações que daríamos a um amigo constipado: ficar em casa e beber chá.

Na mesma conferência, Patrick Vallance fez uns afinamentos retóricos ao discurso anterior: "Temos um painel de cientistas de topo e estamos a receber as informações de académicos para criar um plano que de facto chegue onde queremos. Não quer dizer que o que os outros estão a fazer seja errado. Na verdade, estamos a tentar reduzir o pico da crise e achatá-lo de forma a não termos tanta gente ao mesmo tempo". Afinal, disse, o objetivo é "reduzir a transmissão para criar uma epidemia mais larga e proteger os mais velhos, porque esse são os que correm mais perigo".

Só que é difícil imaginar eficácia nas medidas apresentadas por Boris Johnson esta terça-feira na primeira das conferências de imprensa diárias do governo sobre o Covid-19. Os cidadãos foram apenas encorajados a tomar medidas. Oficialmente, as famílias foram aconselhadas a ficar em casa durante 14 dias se algum dos seus membros ficar doente. Cidadãos - sobretudo os mais idosos ou as grávidas - devem evitar contactos não essenciais, trabalhando em casa, se possível, bem como bares, discotecas e teatros. Johnson recomendou ainda que os grande eventos sejam cancelados e que os teatros fechem. O primeiro-ministro do pós-Brexit sugeriu ainda que especialmente os habitantes de Londres levassem as sugestões a sério, uma vez que é a zona onde o surto está a aumentar mais.

"A curva de infeções está a crescer e sem medidas drásticas os casos podem duplicar a cada cinco ou seis dias", referiu, considerando, no entanto, não haver necessidade de restaurantes ou escolas fecharem. Por contraste, vários países europeus admitem declarar estado de emergência nos próximos dias. E enquanto Trafalgar Square e Piccadilly Circus fervilhavam de gente como de costume, as praças europeias já estavam desertas.

Instituições começam a fechar

Em Londres, 0 teatro Old Vic, muito perto da populosa Waterloo Station, anunciou ontem o cancelamento das últimas duas semanas de uma peça com Daniel Radcliffe, o ator de Harry Potter. Mas foi dos primeiros a avançar com medidas de contenção do surto. Entidades e indivíduos estão a fazer o que entendem como mais correto, tentando ler nas entrelinhas e no que se passa nos restantes países quando não há diretivas vindas de Westminster, Downing Street ou sequer do Palácio de Buckingham. Esta terça de manhã, a Tate Modern, o gigantesco complexo juntou ao Tamisa dedicado à arte contemporânea, avisou que vai encerrar a partir de quarta-feira. E também a National Gallery, em Trafalgar Square, vai fechar portas. Mas foram dias e dias em que, mesmo perante a frustração e revolta dos seus funcionários, tudo continuou como dantes, exceto o número de visitantes que foi encolhendo, devido à queda do turismo.

Perante a crise, e confirmados mais de 1.500 casos, Boris Johnson propõe aos cidadãos um acordo de cavalheiros e a não encetar a via da força, embora tenha dito que por lei é possível proibir coisas como apertos de mão. Prefere acreditar que o Reino Unido é "uma democracia amadurecida" e que os cidadãos vão compreender. Isto mesmo se o Reino Unido está agora três semanas "atrás de Itália e não quatro como se julgava". O tempo "a que se está de Itália" tem vindo a ser usado pelos países como uma referência para o período que dista do começo do colapso dos serviços de saúde e o acelerar de casos mortais.

Numa fuga de informação à televisão ITV, no passado sábado, e já no meio de críticas de que a população idosa poderia sofrer incontáveis baixas, ficou a saber-se que o governo inglês se preparava para dar instruções aos cidadãos com mais de 70 anos para ficarem em "isolamento severo" em casa, ou nos lares, durante um período de quatro meses, numa mobilização descrita como característica de "tempos de guerra" imposta aos mais velhos, que suportarão com grande custo o fardo de protegerem sozinhos as suas vidas.

"Este vírus está a chamar a atenção para o facto de se nós como nação realmente queremos ajudar as pessoas menos afortunadas e chama a atenção para a precariedade do nosso sistema de segurança social", disse ao jornal Independent Louise Casey, responsável por um estudo governamental sobre os sem-abrigo. Casey, especialista em políticas sociais, alertou ainda para o surgimento de mais fome e mais gente a dormir nas ruas, provocadas pela pandemia.

Por causa da gestão irresponsável que Boris Johnson está a fazer da crise do coronavírus já há quem defenda que ele se demita o mais depressa possível para ser substituído por Rory Stewart, atualmente candidato às eleições para mayor de Londres, e considerado um dos melhores políticos da direita inglesa. Stewart saiu do partido conservador na sequência da ascensão de Boris Johnson à liderança.

Num artigo publicado no jornal The Mail, John Ashton, especialista em saúde pública, considerou a política de "imunidade de grupo" como de pouco ética e potencialmente criminosa.

