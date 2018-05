Arrancou hoje e prolonga-se até amanhã, mais uma edição do Festival Multicultural de Differdange, uma iniciativa que celebra a diversidade e pluralidade da cidade e dos seus habitantes. Na place du Marché há música, gastronomia e artesanato feitos por associações locais e que refletem o quotidiano e realidade da cidade.

Multikulti: Differdange celebra a diversidade cultural

Vanessa CASTANHEIRA Arrancou hoje e prolonga-se até amanhã, mais uma edição do Festival Multicultural de Differdange, uma iniciativa que celebra a diversidade e pluralidade da cidade e dos seus habitantes. Na place du Marché há música, gastronomia e artesanato feitos por associações locais e que refletem o quotidiano e realidade da cidade.

São 110 nacionalidades que "coabitam em conjunto", disse Paulo Abrantes, presidente da Comissão Consultiva de Integração, que organiza o festival em parceria com a Wok, uma plataforma comunal que trabalha com as associações e instituições locais para promover a integração. Segundo o responsável, que é também vereador da autarquia, "este é um momento de partilha cultural e de diversidade, onde a interação entre as mais variadas origens é o objetivo principal".

23 Grupo Etnografico do Alto Minho, Festival multiculturel Differdange 2018, Differdange, 19.05.2018, Foto: Laurent Ludwig

Ao longo de dois dias, há dois palcos onde atuam 22 artistas com música tão diversa como a anglo-saxónica, sul-americana, oriental, folclore e, claro, a portuguesa, ou não fosse esta a maior comunidade estrangeira a residir na localidade. Os portugueses representam 38% da população total de Differdange.



Aliás, a própria equipa de reportagem do Contacto foi recebida em português pelo casal Antunes. Comiam uma bifana feita por uma associação local e bebiam uma cerveja made in Portugal. Já a filha tinha optado por um crepe. "Hoje é dia de festa em Differdange e embora haja pratos típicos de outros países, sabe sempre bem comer o que é nosso", explicaram. Já a criança demonstra a miscelânea de culturas em que vive e prefere uma sobremesa bem francesa, ao invés de uma fartura, por exemplo. O casal escolheu uma tasquinha tipicamente portuguesa, da responsabilidade do Reagrupamento Amigável de Futsal, que serve também porco no espeto, moelas e rissóis.



Era hora de almoço e enquanto muitos aproveitavam para comer, outros optavam por ouvir a banda que estava no palco, os Angels, um coletivo de músicos lusodescendentes. Filipe, Dino, Fábio, Manu e Cédric formam a banda de Differdange que toca temas dos AC/DC, Guns n'Roses, Green Day, Pink Floyd, entre outros. "O MultiKulti reflete a cidade e a sua diversidade, por isso há espaço para o rock e para música vinda de outros lados", disseram os membros após a atuação. "É importante mostrar que o rock também é mexido e é para todos, por isso fizemos uma seleção a pensar no público e na população de Differdange", concluíram.

Por esta altura tocava um músico anglo-saxónico, com uma ligação peculiar a Portugal. Vincent Mccallum é cantautor, nascido no Reino Unido e filho de mãe inglesa e de pai escocês. Tinha dois anos quando foi morar para Portugal. Mudou-se em 1963 e ainda hoje lá mora. Sozinho e com guitarra acústica tem o perfil de songwritter, mas mais festivo. Ao Contacto também falou em português e de tudo o que este festival lhe trouxe. "Deu-me amigos por isso toco cá pela terceira vez consecutiva", contou. Segundo o músico "a iniciativa é a forma mais genuína de interação e de partilha cultural, porque ao ser de pequena ou média dimensão permite que todos se relacionem, inclusive os músicos".



Mais à frente está um stand montenegrino, o BD-Fond, uma associação que apoia crianças em idade escolar no Montenegro. Agouic e Skenderovic recebem a equipa de sorriso no rosto e oferecem "mantija", um folhado de carne, e as tradicionais salsichas "c'evapcici". "É tudo com carne de vitela e de vaca, deixamos o porco para os nossos vizinhos e amigos portugueses. Não há prova melhor que a diferença não pode ser vista como um ponto negativo, mas como fonte de riqueza", explicam em francês.

Mas o festival mistura mais sabores, mais cores e mais culturas. Há caipirinhas, mojitos, comida cabo-verdiana e artesanato de toda a África. Para os mais gulosos, há farturas. Do Luxemburgo chegam as salsichas, cerveja e o crémant.

Pelo palco já passou também folclore português com o Grupo Etnográfico do Alto Minho.



Amanhã há mais uma banda proveniente de Portugal com três décadas de relação com o Luxemburgo, o coletivo Abel Alves, hoje liderada pelo filho do membro fundador.

Programa de domingo



11h30: Dave White & The Lucky Dogs

12h40: Dança brasileira



13h20: Concertinas

13h50: Compagnie Zayane

14h40: Abel Alves

15h: Receção oficial



16h30: Tohid Tohidi

17h50: Who’s the Cuban

19h30: Zchicas Zumba

20h30: La Cafetera Roja





