Quase metade dos condutores de automóveis com matrícula portuguesa que foram autuados por excesso de velocidade ainda não pagaram a coima.

Multas de trânsito não pagas podem ser descontadas do salário

Mais de 310 mil condutores foram apanhados em infração pelos radares fixos e móveis nas estradas do Luxemburgo em 2022. As multas dizem respeito a excesso de velocidade ou desrespeito por um sinal vermelho.



Mas há quem continue a não pagar as coimas. Do total das 310.127 multas passadas a condutores 'flashados' pelos 34 radares do país, no ano passado, 21% ainda não pagaram a respetiva coima, refere o ministro da Mobilidade François Bausch numa resposta parlamentar da deputada Nancy Arendt, do CSV.

Quase metade dos portugueses não paga

Neste incumprimento, estão quase metade (47%) dos condutores de automóveis com matrícula portuguesa que foram autuados por excesso de velocidade, captado pelos radares do Luxemburgo. Dos 1.262 condutores multados, apenas 672 (53%) pagaram a coima.

Mais de 1.000 viaturas detetadas em excesso de velocidade tinham matrícula portuguesa O radar fixo que mais condutores em excesso de velocidade tem 'fotografado' é o radar de Schieren.

"Quantas multas não foram pagas e quais são as consequências do não pagamento?", perguntou ainda Nancy Arendt.

Na altura em que a questão foi colocada, a 12 de janeiro, 21% dos condutores multados em 49 euros ainda não tinham pago a coima.

Nas multas passadas de 145 euros, 29% do total também ainda estavam por pagar, indicou o ministro, salientando que como os prazos ainda não tinham expirado estes números podem já ser diferentes à data atual.

Não pagamento: as consequências

Segundo a resposta de Bausch, se uma multa de 49 euros não for paga, é "enviado um aviso por carta registada" para a residência do proprietário do veículo. Neste caso a multa sobe para o dobro do montante da inicial, ou seja, 98 euros.

Se o pagamento continua a não ser efetuado, o caso passa para o Ministério Público que pode impor uma multa fixada no mesmo montante.

"Esta multa pode então também ser deduzida do salário do infrator", explica ainda o ministro.

No caso de uma multa de 145 euros por pagar (com perda de dois pontos na carta de condução) é elaborado um processo-verbal que, por sua vez, é transmitido ao Ministério Público, indica o governante. Ou seja, o infrator terá de responder perante um juiz penal.

Atualmente existem 34 radares nas estradas do país, fixos, móveis, radares-semáforo e inteligentes. No total, estes dispositivos sinalizaram 326.244 veículos em 2022, ainda segundo os dados da resposta parlamentar.

