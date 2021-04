Um acidente com um camião causou o derrame na região conhecida pelos trilhos naturais.

Mullerthall. Mais de 15.000 litros de poluentes derramados no 'Ernz noire'

A Administração de Gestão da Água e os bombeiros grão-ducais estão desde esta terça-feira de manhã a conter os danos causados por uma descarga de 15.000 litros no rio 'Ernz noire', na zona de trilhos do Mullerthal, causada por um acidente de camião.

A intervenção das autoridades, a par com a polícia, está a centrar-se na CR 121, de acordo com a informação avançada pela tutela do Ambiente. O acidente com o pesado causou o derrame de 15.000 litros de dejetos líquidos e cerca de 100 litros de hidrocarbonetos na área do Vale de Ernz, conhecida pelos trilhos naturais.

A fim de limitar a propagação dos poluentes para outros rios, em particular o Sûre, a CGDIS criou várias barras para reter os poluentes. "A Administração da Gestão da Água e a CGDIS estão a trabalhar em conjunto com o Syndicat intercommunal pour la dépollution des eaux résiduaires de l'est (SIDEST) para criar equipamento apropriado para limitar o impacto da poluição na vida aquática", refere ainda o comunicado divulgado esta tarde pelo ministério do Ambiente.

As análises da água foram efetuadas em vários locais e o plano internacional de alerta CIPMS foi ativado, este último para a proteção das regiões fronteireiças da Moselle e do Sarre contra a poluição.

O Mullerthall é uma das zonas naturais mais conhecidas do território luxemburguês e um dos sítios mais visitados no país em 2020, ano da pandemia da covid-19.

