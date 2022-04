Há oito novos geoparques na lista da UNESCO e esta é uma estreia para o Luxemburgo.

Mullerthal inscrito na lista de geoparques da UNESCO

Redação

Mullerthal, parque de 256 quilómetros quadrados situado no leste do Grão-Ducado está, a partir desta quinta-feira, inscrito na lista de geoparques mundiais da UNESCO, associação das Nações Unidas para a promoção do património cultural.

Há oito novos locais, dois no Brasil, Alemanha, Grécia, Roménia ou Finlândia. A Suécia e o Grão-Ducado são estreantes na lista definitiva que engloba agora 177 parques.

Esta não é a primeira vez que o geoparque de Luxemburgo envia candidatura à UNESCO. Em 2017, o parque tentou entrar para a lista mas o pedido foi indeferido. No início deste ano, o Conselho Mundial de Geoparques da UNESCO decidiu por unanimidade recomendar ao comité executivo a aceitação da candidatura do parque do Luxemburgo.

Região de Mullerthal tem dos melhores trilhos da Europa Melhor que o Luxemburgo está Portugal, com o primeiro e o quinto lugar.

O número de locais incluídos nesta lista é agora de 177. Dois novos países, o Grão-Ducado e a Suécia, juntam-se assim à rede, que foi alargada a 46 países diferentes.

O Mullerthal, conhecido como a Pequena Suíça de Luxemburgo, tem formações de arenito com cerca de 200 milhões de anos, tornando-as uma das paisagens deste tipo mais atrativas da Europa e um ponto turístico obrigatório no país.

