Mulheres transgénero não devem competir em desportos femininos, defende Boris Johnson

Redação

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou na quarta-feira que não acha "que as pessoas que nasceram homens devam competir em eventos desportivos femininos", admitindo que "talvez seja uma coisa controversa a dizer, mas parece-me apenas sensato".

O primeiro-ministro deixou ainda a ressalva de que "as mulheres devem ter espaço, seja em hospitais, prisões ou vestiários, que sejam apenas dedicados às mulheres".

"É até onde o meu pensamento chegou sobre esta questão", disse Johnson a um jornalista durante uma visita a um hospital em Hertfordshire. "E se isso me coloca em conflito com alguns outros, então temos que resolver", afirmou.

A associação britânica LGBTQ+ Stonewall reagiu às declarações do responsável britânico, afirmando que "as pessoas trans merecem as mesmas oportunidades que todas as outras”.

Antecipando as críticas, o governante disse que a sua posição não significa que "eu não seja imensamente solidário com as pessoas que querem mudar de género, fazer a transição, e é vital que demos às pessoas o máximo de amor e apoio possível na tomada dessas decisões". No entanto, "essas são questões complexas. E eu não acho que possam ser resolvidos com uma legislação rápida e fácil... É preciso muita ponderação para acertar", disse.

A polémica sobre atletas trans no desporto surgiu quando a ciclista Emily Bridges, uma estreante em competições femininas, foi impedida de participar no campeonato britânico por estar ainda registada como homem na União Ciclista Internacional (UCI), associação internacional de federações de ciclismo. A UCI alega que a atleta, de 21 anos, só poderá participar em provas femininas quando o registo masculino caducar.

British Cycling, federação britânica de ciclismo, assumiu-se "desiludida" com a decisão da UCI e exigiu a criação de uma equipa para discutir o problema dos atletas transgénero e não-binários.





