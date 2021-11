Um grupo de mulheres foram submetidas a exames ginecológicos forçados, no aeroporto de Doha, após um recém-nascido ter sido encontrado abandonado numa casa de banho de um aeroporto.

Processo em tribunal

Mulheres sujeitas a exames ginecológicos forçados processam o Qatar

AFP Um grupo de mulheres foram submetidas a exames ginecológicos forçados, no aeroporto de Doha, após um recém-nascido ter sido encontrado abandonado numa casa de banho de um aeroporto.

O que seria apenas uma escala entre viagens transformou-se num experiência traumática para um grupo de mulheres, no aeroporto de Doha, no Qatar, em finais de 2020.

As mulheres em questão, incluindo 13 australianas, chegaram a Doha em 10 voos diferentes da Qatar Airways e foram sujeitas a exames ginecológicos forçados ali mesmo, no aeroporto. O motivo? As autoridades procuravam a mãe de um recém-nascido abandonado numa casa de banho.

O tratamento causou indignação mundial e parte do grupo vai agora interpor um processo judicial na Austrália contra a Autoridade da Aviação Civil do Qatar, o Aeroporto Internacional Hamad, a Qatar Airways e o governo do país. O advogado de sete passageiras, Damian Sturzaker, afirmou à AFP que a ação legal visa "enviar uma mensagem às autoridades do Qatar de que não podem tratar as mulheres desta forma".

O incidente teve repercussões graves no bem estar das envolvidas. "O grupo de mulheres sofreu uma enorme angústia na noite em questão, agora há pouco mais de um ano, e continuam a sofrer angústia, efeitos de doença e traumas", disse Sturzaker. O grupo exige agora um pedido formal de desculpas, compensação e proteção para futuras passageiras em trânsito pelo aeroporto.

O primeiro-ministro, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, emitiu um pedido de desculpas e um dos agentes da polícia aeroportuária que supervisionou as buscas terá sido alegadamente condenado.

O incidente reacende o debate sobre o tratamento dado às mulheres no país que se prepara para receber um dos maiores eventos do desporto mundial - o Mundial de Futebol de 2022.

O Qatar é uma monarquia muçulmana ultraconservadora, onde o sexo e o parto fora do casamento são puníveis com prisão.





