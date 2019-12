O Grão-Ducado está no topo dos países europeus com maior igualdade de género, mas falha a representação feminina nas lideranças políticas e económicas.

Mulheres ocupam menos cargos de decisão no Luxemburgo do que em Portugal

Ana TOMÁS O Grão-Ducado está no topo dos países europeus com maior igualdade de género, mas falha a representação feminina nas lideranças políticas e económicas.

O Luxemburgo é um dos países com melhor desempenho em matéria de igualdade de género, com uma pontuação total de 69,2, superior em 1,8 pontos à média geral da União Europeia (67,4, numa escala de zero a 100). Em 10º lugar da tabela, o Grão-Ducado destaca-se com distinção em quase todos os níveis analisados, exceto num: a representação feminina nos cargos de decisão do poder – político, económico e social – continua abaixo de metade, com 44,8 pontos.

Os dados são do mais recente index do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) e, apesar dos progressos feitos e dos bons resultados nos restantes ítens analisados – saúde (89,6), trabalho (74,1), dinheiro (91,8), tempo (69,1) e conhecimento (69,5) -, as mulheres no Luxemburgo continuam a estar menos envolvidas no processo de tomada de decisões.

Esse resultado levou Chantal Gary, deputada d’ Os Verdes, a questionar a ministra do Interior e da Igualdade, Taina Bofferding, sobre quais as razões da subrepresentação feminina nesses indicadores e sobre que medidas iria o executivo tomar para as combater. O Contacto tentou obter uma reação as estes dados junto da tutela, mas não foi possível ter uma resposta em tempo útil.

Política e economia piores no Luxemburgo

No domínio do poder é sobretudo nos níveis político (48,9 pontos) e económico (28,2) que as mulheres luxemburguesas estão menos representadas. A proporção de ministras continua a ser inferior a 30% (em 2017, ano a que se referem os dados mais recentes do index, era de 22,2%). No parlamento, elas correspondem a 25% dos 60 parlamentares eleitos (um pouco abaixo dos 27,9% antes das eleições de 2018, segundo o relatório).

Os números pioram na vertente económica do poder. A análise do EIGE conlui que as mulheres do Grão-Ducado representam apenas 12,7% dos membros dos conselhos de administração das maiores empresas cotadas, dos conselhos de supervisão ou das administrações. No banco central essa percentagem é ligeiramente superior, correspondendo a 14,8%.

O cenário melhora quando é isolada a variável social, que inclui organizações de investigação, empresas de media públicas e instituições desportivas. É nesta área de poder que as mulheres luxemburguesas obtêm uma maior representatividade – 65,2 pontos. Ainda que abaixo da média europeia, é no domínio do poder que o Luxemburgo regista o seu maior progresso nos 12 anos analisados, tendo subido 8,6 pontos.

Quotas ambiciosas

Atualmente, o Luxemburgo tem um sistema de quotas que prevê a inclusão de 40% de mulheres nas candidaturas dos partidos às legislativas e de 50% às europeias, salienta o documento. Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu o Grão-Ducado atingiu a paridade total. Dos seis eurodeputados eleitos, três são mulheres. Entre os eurodeputados portugueses, a representação feminina é de 43% no total de eleitos (21).

O governo do Luxemburgo também introduziu uma quota que determina que os conselhos de administração nas empresas e instituições em que o Estado é acionista sejam compostos por 40% de mulheres. No entanto, e ao contrário do que acontece em Portugal, as empresas de capital totalmente privado ficam de fora.

A lei portuguesa obriga as organizações a terem, pelo menos, 33,3% de mulheres nos seus órgãos de fiscalização e conselhos de administração, no caso das empresas públicas, e 20%, nas empresas cotadas em bolsa. Segundo os dados do EIGE, na categoria que engloba estas empresas, a representação de mulheres é 16,3% e na administração do banco central de 23,5%, superando significativamente o Grão-Ducado por comparação.

Este ano, o governo português mudou também as regras da lei da paridade relativamente à composição das listas às eleições. A representação mínima de cada um dos sexos passou a ser de 40%, com a obrigatoriedade de não poderem ser colocados mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos. Essa alteração produziu efeitos nas últimas legislativas, com a eleição de 86 mulheres em 230 deputados, mais dez do que em 2015 e o correspondente a 38% da Assembleia da República.

Factores que contribuem para uma pontuação de 46,7 para Portugal, no domínio do poder. Apesar de melhor que o Luxemburgo neste aspeto, o país continua abaixo dos 51,9 pontos da média europeia, mas é ao mesmo tempo um dos que mais progrediu nesse domínio, subindo 24,5 pontos desde 2005. No poder político Portugal supera em 7,8 pontos o Luxemburgo.

Analisando a sensibilidade de géneros dos parlamentos dos dois países, o instituto mostra que também aí Portugal está acima do Luxemburgo com 55, 2 pontos contra 48,3, sobretudo pela boa pontuação na igualdade de oportunidades para entrar no parlamento (74,7) e produção de legislação com essa preocupação (77,5). No primeiro indicador o Grão-Ducado não vai além dos 45,8 pontos, mas no segundo ultrapassa Portugal, ficando nos 79,2.

Já as questões de género têm mais espaço na agenda do parlamento português (58,3) do que na do Luxemburgo (33,3). Contudo, ambos os países ficam abaixo da média da UE que é de 75,8 e que só é ultrapassada pela Suécia (88,2) e pela Finlândia (76,9).

Na esfera da decisão económica, o país aparece no índex do EIGE com 36,3 pontos, mais 8,1 que o Luxemburgo. Em contrapartida, a representação feminina nas lideranças da esfera social tem melhor pontuação no Grão-Ducado, que leva uma vantagem de 15,8 pontos sobre Portugal.

Este também fica abaixo do Luxemburgo nos outros grandes domínios, como o dinheiro (72,1), conhecimento (55,1) e tempo (47,5). A maior proximidade entre os dois países é nos níveis do trabalho (72,5) e da saúde (84,5), área em que Portugal, e a generalidade dos membros da UE, tem melhores resultados em termos igualdade de género.

Portugal ocupa o 16º lugar no index do EIGE, com uma pontuação geral de 59,9, menos 7,5 pontos que a média comunitária. Ainda assim, o relatório faz notar que o país "está a avançar a uma velocidade mais rápida que a UE", que merece mesmo uma advertência no documento. A evolução tem sido feita a "'passo de caracol'" no que toca ao progresso da igualdade de género". A Suécia continua no topo, com 83,6 pontos totais e a Grécia e a Hungria fecham a tabela com menos de 52 pontos.