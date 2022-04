As mulheres continuam sub-representadas nos postos de trabalho mais elevados na Função Pública, segundo dados publicados pelo próprio Ministério.

Mulheres continuam pouco representadas nas chefias da Função Pública

Susy MARTINS As mulheres continuam sub-representadas nos postos de trabalho mais elevados na Função Pública, segundo dados publicados pela tutela.

Entre 2019 e 2021 não houve uma grande evolução na representatividade das mulheres na Função Pública. Os números foram revelados recentemente pela tutela.

Em 2021, o número de primeiros conselheiros do Governo desceu de 52 para 49 funcionários, sendo que 36 são homens e somente 13 são mulheres.

Também os postos de diretor nas administrações públicas são maioritariamente ocupados por homens. No ano passado, 65 dos 86 diretores na Função Pública eram do sexo masculino e apenas 21 eram do sexo feminino.

O padrão repete-se também no ensino, onde a função de diretor é ainda na maioria dos casos ocupada por um homem. No secundário, por exemplo, essa função é ocupada em 69,6% dos casos por uma pessoa do sexo masculino.

Já no Exército e na polícia, os postos de chefia são ocupados por homens em 91,7% dos casos.

