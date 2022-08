Setenta anos depois, as regras foram finalmente alteradas.

Mulheres casadas, divorciadas e mães vão poder candidatar-se a Miss Universo

A partir do próximo ano, mulheres casadas, divorciadas e que são mães também vão poder candidatar-se ao concurso Miss Universo. "Esta mudança é um passo natural na evolução do concurso", explica a organização do concurso de beleza, citada pelo jornal The National. Na edição de 2022, que acontece no fim do ano, os concursos locais já terão acontecido.

"Acreditamos que as mulheres devem ter a gestão das suas próprias vidas, e que uma decisão pessoal de um ser humano não deve ser uma barreira para o sucesso", diz a CEO Amy Emmerich, no comunicado.

Durante 70 anos, só as mulheres solteiras, entre 18 e 28 anos, que nunca foram casadas ou tiveram filhos, podiam inscrever-se na competição. De acordo com Emmerich, estudos recentes mostraram que a média de idade de casamento e da primeira gravidez, globalmente, começa aos 21 anos. "Apesar das diferenças nas nossas culturas e crenças, esta mudança vai permitir que todas as mulheres tenham os seus destinos nas próprias mãos", complementou.

O concurso da Miss Universo é a mais importante competição internacional de beleza feminina, realizada anualmente e promovida pela Miss Universe Organization, propriedade da empresa William Morris Endeavor. É anualmente televisionada e vista em todo o mundo, com uma audiência de cerca de mil milhões de pessoas em mais de 180 países.

