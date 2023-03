A polícia procura testemunhas da agressão sexual a uma ciclista por um jovem de 16 a 18 anos, que ocorreu no dia 27 de março.

Apelo testemunhas

Mulher vítima de agressão sexual na ciclovia em Mersch

Uma mulher seguia de bicicleta na ciclovia entre Mersch e Schoenfels quando foi alvo de uma agressão sexual, pelas 18h00, na passada segunda-feira.

Um jovem agarrou a vítima na rua Hermann Gmeiner em Mersch, tendo-a apalpado de forma imprópria. O agressor colocou-se depois em fuga, e a polícia lança esta quarta-feira um apelo a testemunhas para encontrar o agressor.

Na breve descrição, a polícia refere que se trata de um jovem, com idade entre os 16 e 18 anos, com cerca de 1,80 de altura, com cabelos de comprimento médio e roupas de cor preta.

Todas as informações relevantes sobre a agressão ou o seu autor podem ser comunicadas à polícia de Mersch através do telefone (+352) 244 90 1000 ou pelo email police.mersch@police.etat.lu.

