Aeroporto Gatwick

Mulher tetraplégica esquecida em avião durante hora e meia

Ana Patrícia CARDOSO Uma mulher com necessidades especiais voltava de umas férias mas a equipa que estava contratada para a auxiliar no desembarque não apareceu.

O incidente que já obrigou os representantes do Aeroporto de Gatwick a emitir um pedido de desculpas aconteceu no sábado, 4 de junho. Victoria Brignell, 45 anos, de Londres, que está paralisada do pescoço para baixo, regressava a casa de umas férias em Malta num voo da British Airways. Ao desembarcar, esperou 90 minutos sozinha no avião por assistência.

Devido à sua condição, Victoria tem de tratar atempadamente de todos os detalhes de cada deslocação, inclusive, do desembarque. Por isso, contactou com três meses de antecedência uma equipa do aeroporto de Gatwick, Wilson James, especializada em auxiliar pessoas com necessidades especiais. Duas semanas antes das férias, confirmou data e hora da chegada. "Não foi como se tivesse simplesmente aparecido. Sabiam que estava a caminho. Mesmo assim, não tive o serviço que seria suposto ter", disse, citada pelo jornal The Guardian.

Inicialmente, disseram-lhe que teria de esperar menos de uma hora. "Pouco depois de aterrar, o pessoal da British Airways veio ter comigo e pediu-me desculpa, mas as pessoas da empresa iriam demorar 50 minutos. O tempo passou e foi-me dito que seria mais meia hora para além disso. Afinal, acabou por ser uma hora e 35 minutos", lembra.

Victoria ainda ironizou sobre o descaso da situação: "A minha cadeira de rodas chegou prontamente, mas as pessoas que deveriam ajudar-me a sair do avião não apareceram; estavam ocupadas noutro lugar".

Contudo, a visada advertiu que o pessoal da British Airways foi "fantástico" e que se desdobrou em desculpas, para além de lhe ofereceu bebidas enquanto esperava pela equipa especializada, os mesmos que acabaram por ajudá-la a desembarcar.

Brignell vai apresentar uma queixa formal. "Acho que em 2022 as pessoas não deveriam ficar presas num avião. Os aeroportos do Reino Unido precisam de se organizar e planear o seu pessoal de forma adequada".

O caso repercutiu nas redes sociais e um porta-voz de Gatwick emitiu um comunicado onde afirmou que "o tratamento recebido no aeroporto de Gatwick foi inaceitável e gostaria de apresentar as nossas sinceras desculpas a Victoria. Gatwick e Wilson James, o nosso prestador de assistência, estão a investigar como isto aconteceu com urgência".

Também um representante da Wilson James, empresa em questão, comentou o caso: "Estamos profundamente desapontados por termos prestado um mau serviço nesta ocasião. Estaremos a estender-lhe a mão em privado para lhe oferecer as nossas desculpas e a Wilson James, bem como o aeroporto estão a investigar o incidente como uma questão prioritária".

