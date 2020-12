A criança acabou por ser salva pelo pai que terá surpreendido a mulher e a impediu de continuar a desferir golpes com uma faca na criança.

Mulher tenta matar filho de 10 anos em Nancy

Uma mulher tentou esfaquear até à morte o filho de 10 anos. O caso ocorreu este domingo, 6 de dezembro, em Villers-lès-Nancy, e foi divulgado esta segunda-feira, pela procuradoria da República de Nancy. De acordo com as autoridades francesas, a mulher desferiu golpes na criança, ferindo-a "superficialmente no peito e pescoço", explicou o procurador François Pérain, citado pela AFP.

Os ferimentos não colocaram o menino em risco, que mesmo assim foi observado pelos serviços pediátricos da CHRU Nancy-Brabois. A criança terá sido salva pelo pai que surpreendeu a mulher e a impediu de continuar a apunhalar o menino.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, os bombeiros foram alertados no domingo, por volta das 04h, para se deslocarem a Villiers-les-Nancy, nos subúrbios de Nancy, depois do pai do menino ter surpreendido a companheira a esfaqueá-lo.

A procuradoria refere que a mulher tinha acabado de ferir o filho na cama em que este dormia com uma faca de cozinha. Aos investigadores, o pai do rapaz explicou que, durante a noite, cerca de uma hora antes da situação ocorrer, companheira também lhe terá tentado inserir uma pipeta na boca, alegando que se trataria de um dispositivo relaxante para parar o ressonar.

O homem relatou que afastou a mulher e que optou por dormir na sala de estar. Segundo a investigação, o gato da família foi encontrado morto por envenenamento.

A mulher, e mãe do rapaz, foi detida e internada no hospital, ainda no domingo, tendo sido diagnosticada com depressão e estando sob o efeito de álcool. Ficará sujeita a "hospitalização forçada por um período indefinido", adiantou a procuradoria, e assim que tiver alta do hospital será novamente levada sob custódia policial, para que prossiga o processo criminal.

