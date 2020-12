Mãe da bebé estava internada nos cuidados intensivos quando sofreu paragem cardíaca e equipa do hospital teve de fazer cesariana de emergência.

Mulher grávida morre com covid-19 mas médicos conseguem salvar bebé

Ana TOMÁS

Uma mulher grávida morreu no passado fim de semana, na Andaluzia, em Espanha, vítima de covid-19, mas os médicos conseguiram salvar o bebé.

A notícia foi divulgada ontem ao final do dia, nos media espanhóis, que revelaram que os médicos do Hospital Clínico San Cecilio de Granada conseguiram salvar a bebé de uma jovem mulher que estava infetada com covid-19 e não sobreviveu à doença, acabando por morrer durante o fim de semana.

Segundo fontes hospitalares, a mãe da bebé, que nasceu prematura e continua internada no hospital, tinha cerca de 30 anos, e já sofria de várias patologias antes de ser infetada.

A mulher estava internada nos cuidados intensivos quando morreu, e já depois de os médicos terem retirado a bebé, através de uma cesariana de urgência.

De acordo com o jornal 'El Español', a cesariana foi feita pouco depois da mulher entrar em paragem cardiorrespiratória. Apesar de os médicos terem tentado reanimá-la já não foi possível salvá-la, tendo que realizar uma cesariana de emergência para evitar que bebé morresse também.

Ainda que com a morte da progenitora a lamentar, o hospital foi bem sucedido a trazer a criança ao mundo com vida.

Esta semana, o Hospital Clínico San Cecilio também foi notícia pelo desenvolvimento, com uma equipa da Universidade de Granada, de um modelo de inteligência artificial que permite detetar a covid-19 através de um raio-x ao tórax, em pacientes com problemas pulmonares.

Granada, onde ocorreu o caso, é considerada de "risco elevado", na avaliação epidemiológica da covid-19, feita pelo Ministério da Saúde espanhol, tendo tido, nas últimas semanas uma média de 166 casos por 100 mil habitantes, indica o jornal Granada Hoy. Por outro lado, apresenta uma taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos de 49,7% e de 15,6% nos cuidados normais, o que, no respeita a internamentos, a coloca em risco extremo e elevado, respetivamente.





