Mulher encontrada desmembrada em França é portuguesa e vivia no Luxemburgo

A mulher que foi encontrada desmembrada em Mont-Saint-Martin, comuna francesa junto à fronteira com o Luxemburgo, no dia 19 de setembro, é portuguesa e vivia no Grão-Ducado.

A informação foi confirmada ao Contacto pelo Ministério Público luxemburguês, que está a investigar o caso.

"Há de facto indícios de que a vítima era de nacionalidade portuguesa e vivia no Grão-Ducado", confirmou o Parquet em resposta a uma pergunta do Contacto. E acrescentou: "Neste momento, não podemos adiantar mais nada".

O corpo desmembrado da mulher foi encontrado no dia 19 de setembro por um adolescente de 16 anos atrás de um edifício abandonado, nas imediações da Câmara, em Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle. O dono de um bar na cidade chamou a polícia depois de alertado pelo jovem.

Polícia divulgou tatuagens

Uns dias depois, as autoridades francesas divulgaram imagens das tatuagens encontradas no cadáver que poderiam conduzir à identificação da vítima. Uma das tatuagens mostrava o nome 'Kiko'.

O procurador de Nancy disse que a mulher teria entre 20 e 35 anos e a ausência de sangue no local indica que foi provavelmente "desmembrada noutro lugar" e levada para Mont-Saint-Martin.

O Contacto também obteve a confirmação por parte da polícia luxemburguesa de que os vídeos gravados no momento em que o corpo foi encontrado e que foram divulgados nas redes sociais em França também circularam no Grão-Ducado.

