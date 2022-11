Autoridades encontraram indícios do crime e dois suspeitos por acaso. Prima da mulher desaparecida está em prisão preventiva.

Mulher desaparecida em Saarland encontrada morta em França

Lieselotte S., uma mulher de Saarland dada como desaparecida desde setembro, está provavelmente morta. A polícia francesa encontrou um corpo na residência da sua prima no departamento da Moselle, em França, que muito provavelmente é da mulher de 74 anos, natural de Heusweiler, no estado alemão de Saarland, na fronteira com o Luxemburgo e França.

A informação é avançada pela imprensa alemã.

Na terça-feira, durante uma operação policial de trânsito, as autoridades alemãs encontraram acidentalmente bens e papéis no carro da prima que podiam ser da mulher desaparecida.

A mulher de 66 anos foi colocada em prisão preventiva e foram feitas buscas na sua casa, na Lorena, em França. O filho da suspeita também foi detido provisoriamente.

O caso está a ser investigado pela polícia francesa. O corpo, que ainda não foi definitivamente identificado, deverá também ser autopsiado em França.

As buscas pela mulher estavam em curso desde o final de outubro. Lieselotte tinha estado de férias com a prima na Floresta Negra, em setembro. No início de outubro tinha sido vista por testemunhas em Saarland, mas desde então nunca mais se soube nada sobre o seu paradeiro.

