Uma mulher deu à luz seis crianças no hospital de Estrasburgo-Hautepierre.

Mulher dá a luz sêxtuplos em Estrasburgo

Redação Uma mulher deu à luz seis crianças no hospital de Estrasburgo-Hautepierre.

São cinco raparigas e um rapaz. Uma mulher deu à luz a sêxtuplos na quinta-feira, no hospital Strasbourg-Hautepierre, em Estrasburgo.

Uma informação revelada pelo jornal Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Os recém-nascidos, cinco meninas e um menino, nasceram após 24 semanas e 6 dias, o que os torna "muito prematuros", informou o hospital, acrescentando que a Organização Mundial de Saúde considera os bebés como viáveis a partir das 22 semanas.

A gravidez da sua mãe, que já teve dois filhos, foi o resultado de um processo de fertilização. Nascidos por cesariana em poucos minutos, entre as 21h04 e as 21h08, estes bebés pesam entre 630 e 730 gramas. Vão ficar hospitalizados em cuidados intensivos neonatais e deverão passar muitos meses no hospital. "Temos que ser muito cautelosos, é uma situação que requer todas as competências técnicas da equipa muito eficiente do hospital de Hautepierre", disse uma fonte médica, sublinhando que 30 pessoas tinham sido mobilizadas para acompanhar a situação. A última vez que nasceram sextuplos em França foi há cerca de 30 anos. Há um ano, uma mulher polaca de 29 anos, já mãe de um filho, tinha também dado à luz seis bebés em Cracóvia. Os médicos polacos assinalaram na altura que o nascimento de sextuplos, um acontecimento extremamente raro, ocorre no mundo, uma vez, em 4,7 mil milhões de partos.

