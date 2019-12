Estes imigrantes dizem estar bem integrados no país, revela um relatório. Contudo, há discriminação, sobretudo no trabalho. Mas menos do que nos países vizinhos.

Sociedade 2 min.

Muçulmanos sentem-se menos discriminados no Luxemburgo

Estes imigrantes dizem estar bem integrados no país, revela um relatório. Contudo, há discriminação, sobretudo no trabalho. Mas menos do que nos países vizinhos.

Este é o primeiro relatório elaborado pelo Observatório de Islamofobia no Luxemburgo (OIL) e cujos resultados foram agora divulgados pelo L’Essentiel.



Os dados recolhidos por esta instituição junto de 340 entrevistados muçulmanos revelam que 82% dos inquiridos se sentem "socialmente bem integrados no Grão-Ducado", embora um quinto do total já tenha passado, por pelo menos, uma situação discriminatória ou semelhante, e um quarto já tenha sentido islamofobia no país.

O presidente do OIL, Yves Boden, cita no L’Essentiel alguns casos específicos de islamofobia, como o que se passou, em julho de 2018, num autocarro da linha 175. “Três mulheres com véu mais os seus filhos pequenos entraram no autocarro e um homem exclamou: ‘Espero que não haja nenhuma bomba pronta a explodir’.

REUTERS

Noutra situação, uma candidata a um estágio viu a sua entrevista inicial transformar-se num “verdadeiro interrogatório sobre o Islão” por um dos chefes, o que causou mau-estar aos gestores da empresa. A jovem conseguiu o estágio e usou sempre o véu no trabalho.

Islamofobia no local do trabalho

Porém, o trabalho (52,8%) é o principal local onde acontecem “experiências de islamofobia”, de acordo com os inquiridos. Acontecem também, na comunicação social (45,6%), na via pública (31,2%), na política (31,2%) ou nas lojas (19,2%). Contudo, estes atos registaram um decréscimo entre 2017 e 2018.

E de que forma são feitos? A maioria das vezes através de palavras depreciativas (60%), mas há quem faça piadas ofensivas (54%), atos de discriminação (46,8%) ou profira insultos (42%).

Vítimas não se queixam

Segundo o documento os atos físicos são muito raros, de acordo com a sondagem. Contudo, estes imigrantes ainda não estão preparados ou informados para apresentar queixa destas situações “formal ou informalmente”, vinca o relatório. Mas adianta que existe discriminação para com as mulheres que usam véu na função pública e nalgumas questões parlamentares ligadas ao islão radical, alerta o documento.

Mesmo assim, no dia a dia os muçulmanos que residem no Grão-Ducado afirmam sentir-se bem no país e menos discriminados aqui do que nos países vizinhos, em França, Alemanha ou Bélgica, como mostram os resultados do relatório da OIL.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.