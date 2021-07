Ministério Público abriu investigação ao incidente que aconteceu este domingo na comuna de Contern.

Moutfort

Quatro crianças feridas em acidente provocado por fenómeno meteorológico raro

Catarina OSÓRIO Ministério Público abriu investigação ao incidente que aconteceu este domingo na comuna de Contern.

Qautro crianças entre os 5 e os 9 anos de idade ficaram feridas no domingo, tendo necessitado de tratamento hospitalar, após um remoinho de poeira súbito ter provocado o rodopio de um castelo insuflável em Moutfort, em Contern.

Segundo o boletim das autoridades, as crianças encontravam-se numa festa privada onde havia um castelo de saltos insuflável. Mas o remoinho súbito provocou a mobilização da estrutura e a queda das crianças que ali se encontravam a brincar. Quatro delas necessitaram de tratamento hospitalar.

Na explicação por mail ao Contacto o Meteolux esclarece que a formação de vento em espiral "não é considerada um tornado porque não está ligada a uma nuvem". Estes fenómenos acontecem pela convecção do ar, em dias quentes, sem ventos e de muito sol, e são difícies de prever visto tratarem-se de um "fenómeno temporal muito curto".

O Ministério Público já se encontra a investigar o caso. Segundo as primeiras averiguações a estrutura insuflável tinha sido erguida de acordo com os regulamentos de segurança, pode ler-se ainda no relatório das autoridades.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.