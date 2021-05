Homem matou a companheira à facada em plena rua em Hayange. Casal tinha uma filha de quatro anos.

Moselle. Supeito de assassinato de jovem de 22 anos detido pelas autoridades

Um homem sérvio de 23 anos foi preso na segunda-feira por suspeita de esfaquear a namorada de 22 anos até à morte em plena rua em Hayange, na Moselle. "O suspeito foi preso pela Polícia Judiciária em Hayange durante a tarde na casa de outra pessoa", confirmou à AFP Christian Mercuri, Procurador do Ministério Público de Metz.

Segundo as autoridades, a detenção aconteceu "sem incidentes" na presença dos inspetores da Polícia Judiciária de Metz assistidos por agentes da Brigada de Investigação e Intervenção, acrescentou o comissário Antoine Baudant à AFP. "Tivemos dez investigadores a tempo inteiro, que nos permitiram recolher rapidamente elementos que nos levaram a acreditar que o suspeito poderia estar escondido neste local", explicou.

O homem é suspeito de ter morto a companheira durante a noite de domingo para segunda-feira em plena rua em Hayange. Ambos eram pais de uma menina nascida em 2017. Segundo o presidente de autarquia local Fabien Engelmann, a vítima recebeu cinco facadas no meio da rua perto da casa onde vivia. "Os bombeiros foram alertados às 00:40, mas a vítima já se encontrava em paragem cardíaca quando chegaram ao local. Ficaram até às 3 da manhã", disse o político à AFP. Algumas flores e uma fotografia da jovem foram colocadas no local da tragédia juntamente com uma pequena almofada com a palavra "Amo-te".

O suspeito e o casal, em cuja casa foi preso, um homem e uma mulher com cerca de 40 anos, foram levados sob custódia por homicídio da jovem de 22 anos e de terem recebido bens roubados.

Uma mulher "alegre, sorridente"

"Era uma jovem muito simpática, eu via-a com muita frequência. Mas ele foi muito violento. Tivemos de chamar a polícia várias vezes porque ele estava a bater-lhe, e traficava", disse uma vizinha à agência de notícias. "Quando estava sozinha, estava alegre, sorridente, mas quando ele estava por perto, estava tensa", relatou.

O suspeito já tinha sido alvo de queixa por ameaças da jovem e tinha sido condenado a um ano de prisão por infrações ao código da estrada. Depois de algum tempo encarcerado, foi colocado em prisão domiciliária sob vigilância electrónica em meados de maio, após ter recorrido de uma decisão do tribunal.

Durante o crime cometido no domingo terá conseguido tirar a pulseira eletrónica. "Quando ele saiu da prisão, eu disse-lhe (à jovem) que ela não o devia aceitar de volta. Penso que ela tinha medo dele", continuou a vizinha. "Ela disse-me que tinha levado algumas coisas para a casa do pai dela no caso de ele se tornar novamente violento".



A filha do casal nascida em 2017 foi colocada numa instituição, informaram ainda as autoridades. De acordo com uma associação francesa contra o feminicídio, este é o 43º só este ano. Em 2020, houve 90 feminicídios no total, menos do que os 146 em 2019.

